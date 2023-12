Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm quy định cấm biếu tặng quà Tết

TPO - "Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Đồng thời, cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết"

Ngày 27/12, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban quý IV/2023 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã về công tác chuẩn bị đón năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Tại hội nghị, bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở LĐTB&XH cho biết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thành phố dự kiến dành hơn 1 triệu suất quà tặng các đối tượng, tổ chức, cá nhân tiêu biểu với tổng kinh phí hơn 552 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ 7.000 phiếu mua hàng tặng đoàn viên, người lao động khó khăn, mỗi phiếu giá trị 500.000 đồng. Thành phố cũng sẽ dành 1,9 tỷ đồng hỗ trợ vé xe đưa công nhân về quê đón Tết và đón quay trở lại làm việc. Dự kiến, thành phố cũng hỗ trợ 35 “Mái ấm Công đoàn” cho 35 gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Còn theo báo cáo của Sở Công thương, đến nay đã có 47 đơn vị đăng ký tham gia bình ổn thị trường với nhóm mặt hàng thiết yếu. Các đơn vị này cam kết bảo đảm giá cả hợp lý, đúng quy định để phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết. Sở Công Thương, Sở Tài chính sẽ thực hiện tốt việc kiềm chế lạm phát, rà soát, kiểm soát giá phục vụ người dân trong dịp Tết.

Về công tác an ninh, công an thành phố sẽ chủ động phòng ngừa, đấu tranh, vô hiệu hoá hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải kiểm tra các vị trí trông giữ phương tiện, xử lý hiện tượng dừng đỗ phương tiện gây cản trở giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Trần Sỹ Thanh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TƯ ngày 23-11-2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. Trong đó, thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Đồng thời, cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Ngoài ra, cần tổ chức rà soát, đánh giá đúng diễn biến thực tế thị trường, dự báo mức tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết. Từ đó, chủ động xây dựng kế hoạch quản lý, dự trữ, bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa cho người dân trong dịp Tết.

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội. Tổ chức trang trí đường phố, hệ thống đèn chiếu sáng, lựa chọn, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp với truyền thống, văn hóa của Thủ đô. Đồng thời, chủ động triển khai kế hoạch phân luồng, tổ chức giao thông, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là ở các khu vực cửa ngõ Thủ đô trước và sau Tết.