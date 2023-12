Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo không tổ chức chúc Tết cấp trên, nghiêm cấm biếu quà lãnh đạo

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ đi dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào hoạt động lễ hội, vui chơi;... Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm...

Đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội

Theo chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, đồng bào sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền biên giới. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hoá - xã hội của Tỉnh, của đất nước.

Ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết, các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị phải trở lại làm việc bình thường, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới; tăng cường quản lý, giám sát và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng thời gian trong ngày làm việc đi du xuân, lễ hội, đền, chùa...