Chủ tịch Hà Nội ra công điện, yêu cầu đảm bảo an toàn đê trên địa bàn

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Theo công điện, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 92 và các chỉ đạo của UBND thành phố về khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão.

"Với tinh thần khẩn trương nhất, tiếp tục tập trung công tác tìm kiếm, cứu nạn; cứu chữa miễn phí cho người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời thân nhân và hỗ trợ, lo hậu sự chu đáo cho người thiệt mạng", công điện nêu, đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức cứu trợ, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói, nhất là các hộ tại các khu vực bị cô lập; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ mất nhà ở. "Tuyệt đối không để ai bị đói, bị rét, không có nơi ở", Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu.

Chủ tịch thành phố lưu ý việc tập trung chỉ đạo kiểm tra, rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác toàn bộ thiệt hại đối với sản xuất, tài sản của người dân, doanh nghiệp và công trình cơ sở hạ tầng của Nhà nước trên địa bàn, khẩn trương báo cáo gửi về Sở NN&PTNT để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 12/9/2024; chủ động huy động nguồn lực của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để khẩn trương khắc phục hậu quả bão, mưa lũ đảm bảo nhanh chóng ổn định lại đời sống cho người dân, khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh.

"Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai lực lượng, phương tiện để hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai theo đề nghị của các địa phương. Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo cứu chữa người bị thương; kịp thời cung cấp cơ số thuốc, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho người dân tại những vùng bị ảnh hưởng thiên tai, hướng dẫn người dân xử lý nước sinh hoạt, xử lý môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau bão, lũ", công điện nêu.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Giám đốc Sở Công Thương thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được giao; chỉ đạo Tổng Công ty Điện lực thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung sửa chữa, khôi phục nhanh nhất hệ thống điện, bảo đảm cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân, trong đó ưu tiên bảo đảm cấp điện cho bệnh viện, cơ sở y tế, bơm tiêu nước chống úng ngập, các hoạt động sản xuất quan trọng; có phương án cung ứng đủ hàng hóa, tăng cường kiểm soát thị trường, không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội được giao nhiệm vụ chỉ đạo tập trung khắc phục nhanh các tuyến giao thông phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa cứu trợ và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời phân luồng, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt. Chỉ đạo, phối hợp các lực lượng ứng trực 24/24h; rà soát, kiểm tra, tăng cường công tác quản lý, thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn; tuyên truyền cho các chủ phương tiện, chủ bến bãi, cảng ký cam kết chấp hành cho phương tiện thủy neo đậu tại chỗ, không hoạt động, di chuyển khi chưa được phép, yêu cầu các phương tiện không neo đậu khu vực gần các công trình vượt sông, đảm bảo an toàn.

"Chủ động các biện pháp, phương án ngăn chặn phương tiện giao thông thủy hoạt động, di chuyển, trôi dạt trên sông; thường xuyên quan sát từ xa, phát hiện kịp thời, kiên quyết ngăn chặn (khi cần cho phép áp dụng biện pháp mạnh) khi có phương tiện đường thủy (tàu, phà và các phương tiện khác) hoạt động, di chuyển, trôi dạt trên sông để xử lý, chống va trôi, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, công trình hạ tầng vượt sông, vị trí trọng yếu trên các tuyến sông, đường thủy nội địa", Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Giám đốc Sở NN&PTNT thành phố tiếp tục chỉ đạo, triển khai kịp thời các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố ngay từ giờ đầu. Chỉ đạo các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của bão, mưa lũ đối với sản xuất nông nghiệp, khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau bão, mưa lũ.