Chủ lô điện thoại lậu trị giá hơn 5 tỷ ra đầu thú

TPO - Ngày 1/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác vận động, đối tượng Nguyễn Thị Minh (SN 1970, ở huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) đã đến cơ quan công an đầu thú sau hơn một năm bỏ trốn.

Theo tài liệu điều tra, rạng sáng 28/9/2021, tại Km4 quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ Dương Việt Quân (SN 1989, trú tại huyện Văn Lãng) đang điều khiển xe ô tô BKS 12A-003.38 chở 498 chiếc điện thoại MI và IPHONE các loại, tổng trị giá trên 5,2 tỷ đồng.

Quân không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và khai số hàng hoá trên vận chuyển thuê cho Nguyễn Thị Minh từ Trung Quốc về Tân Thanh, huyện Văn Lãng để được hưởng tiền công.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Việt Quân và các đối tượng liên quan về tội “Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới” và khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh về tội "Buôn lậu". Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Thị Minh đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra quyết định truy nã từ tháng 11/2021. Đến ngày 1/12/2022, lực lượng chức năng địa phương đã vận động thành công đối tượng Nguyễn Thị Minh ra đầu thú. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.