Chợ Tết thưa thớt, tiểu thương 'ngóng theo từng du khách'

Giá tăng, sức mua yếu

Ngày đầu năm 2025, chợ Bến Thành (quận 1, TPHCM) tấp nập du khách. Những đoàn khách nước ngoài chủ yếu đến chợ Bến Thành để chụp ảnh, thưởng thức ẩm thực. Bà Hương Xuân, tiểu thương ngành thực phẩm khô ngóng theo từng du khách, nén tiếng thở dài nói: “Gần hai tháng nay, nhiều mặt hàng tăng giá cao lên 20.000 – 30.000 đồng. Giá tăng từng ngày nên khách đến mua sắm ít hơn, mua hàng với số lượng cũng giảm đi”.

Cụ thể, mặt hàng tôm khô, mực khô đang tăng cao nhất. Như mực khô bình thường chỉ có giá từ 1,3 triệu đồng/kg nhưng hiện gần 1,6 triệu đồng/kg; tôm khô từ 1 triệu đồng/kg nên lên 1,2 – 1,3 triệu đồng/kg (tùy lớn nhỏ). Các loại mứt dừa, mứt mãng cầu cũng lên giá vì nguyên liệu này đang tăng cao; giá hiện tại 250.0000 đồng/kg (tăng 50.000 đồng).

Chợ Bình Tây (quận 6) - nơi chuyên phân phối sỉ các loại bánh mứt, kẹo đi các tỉnh thành thời điểm này vẫn chưa đông khách đến mua sắm. Bà Ứng Thị Liên, Trưởng ngành hàng Bánh mứt nói rằng, mọi năm gần Tết đều đặt hàng rất nhiều, nhưng hiện nay buôn bán ngày càng khó khăn. Ai cũng lo lắng vì chợ không còn “sung” nên không dám đặt hàng.

“Tiểu thương không dám trữ hàng nên cơ sở cũng không dám sản xuất số lượng lớn. Thế nên nếu cận Tết mà khách đến nhiều hơn, mức mua tăng lên thì kiểu gì cũng hết hàng. Lý do mứt Tết muốn có hàng cần thời gian tối thiểu 20 ngày, trong khi bây giờ không dám đặt hàng, không dám dự báo giá. Tình hình hiện rất căng” – bà Liên nói.

Tương tự, tại các chợ truyền thống khác như Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), An Đông (quận 5), Hòa Bình (quận 11), Tân Định (quận 1)… cũng tấp nập hàng Tết nhưng người bán nhiều hơn khách mua. “Chúng tôi hy vọng khoảng ngày 10 tháng Chạp trở đi, sức mua sẽ tăng hơn. Còn bây giờ vẫn rất vắng” – chị Lê Thị Hà, tiểu thương chợ Hòa Hưng (quận 10) cho biết.

Đảm bảo đủ hàng Tết

Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, Phó trưởng Ban quản lý chợ Bình Tây cho biết, theo các mặt hàng giá cả Tết thông thường sẽ tăng nhẹ. Tuy nhiên không có tình trạng kiềm hàng tăng giá đột xuất, đột biến ảnh hưởng đến sức mua cũng như việc kinh doanh của tiểu thương. Các tiểu thương đều niêm yết giá công khai để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn.

Năm nay kinh tế vẫn chưa hết khó khăn nên tiểu thương cũng không dám dự trữ hàng Tết với số lượng lớn. Dẫu vậy ai cũng tranh thủ vì đây là mùa bán hàng tốt nhất trong năm. Vài ngày qua, nhiều tiểu thương cũng nhập hàng, đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu của khách hàng trong mùa Tết.

Phó trưởng Ban quản lý chợ Bến Thành Lê Minh Hiệp cho biết, hiện nay tiểu thương chợ đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng phục vụ Tết nguyên đán 2025. Theo ông Hiệp, mãi lực chợ đang tăng từng ngày nhưng cũng chỉ mới đạt khoảng 20%, trong khi thời điểm này các năm trước đã tăng 30%. Hy vọng trong những ngày tới, khách đến chợ sắm tết sẽ sôi động hơn.

Theo ông Lê Quang Thiện - Trưởng Ban quản lý chợ Tân Định (quận 1), so với tháng trước, lượng khách đến chợ tăng 30% nhưng chủ yếu mua vải vóc để may áo dài. So với dịp này năm trước, lượng khách đến mua sắm giảm. Việc mua, bán online bùng nổ khiến việc kinh doanh theo kiểu truyền thống gặp khó khăn.