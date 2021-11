Chở bệnh nhân đến cấp cứu, người nhà đuổi đánh tới tấp nhân viên y tế khiến nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Theo đơn trình báo của anh Lê Bá Hòa, nhân viên y tế Khoa hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông), vào khoảng 21h22 ngày 16/10/2021, Khoa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Thị Thơm (ở xã Quảng Tín, Đắk R’lấp).

Tại đây, anh đã bị người nhà nạn nhân lao vào đánh tới tấp khiến anh bị xuất huyết ngoài màng cứng vùng trán phải; đa chấn thương. Hiện anh Hòa đã ra viện nhưng đầu đang bị đau nhức thường xuyên; cơ thể mệt mỏi, tâm lý hoảng sợ.

Anh Hòa trình bày, theo lời khai của gia đình, nạn nhân uống thuốc trừ sâu nên anh Hòa đi mở phòng súc ruột và chuẩn bị dụng cụ cần thiết. Sau đó, anh hướng dẫn người nhà đưa bệnh nhân vào phòng súc ruột thì bất ngờ bị một người đàn ông lao đến đánh tới tấp vào đầu và mặt, cùng với đó là những lời nói đe dọa đâm chết.

Tuy bị đánh nhưng anh Hòa không phản kháng và bỏ chạy nhưng người đàn ông này tiếp tục đuổi đánh vào vùng đầu, mặt, tay ngực. Quá hoảng sợ, anh Hòa chỉ kịp cầm cái ghế ngồi bằng nhựa nhưng không đánh trả. Sau đó, anh Hòa bỏ đi vào bên trong phòng cấp cứu, nhưng người đàn ông này không tha, tiếp tục đuổi đánh. Toàn bộ sự việc trên đã được camera ghi lại.

“Trong lúc ekip trực đang tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân Thơm bằng cách khám, đo sinh hiệu và súc ruột, người đàn ông trên vẫn đứng ngoài cửa thách thức, lăng mạ và đe dọa tôi, đập phá kệ để dép của phòng cấp cứu”, anh Hòa thông tin.

Theo nhân viên y tế Hòa, người đàn ông trực tiếp hành hung, đánh anh tên Thuận, là chồng của bệnh nhân Thơm. Còn người dùng xe gắn máy để chở ông Thuận và bệnh nhân Thơm lên cấp cứu là ông Cường. Ông Cường trước đây công tác tại Công an thị trấn Kiến Đức, sau đó chuyển về công tác tại Công an xã Đắk Ru (Đắk R’lấp).

“Khi tiếp nhận bệnh nhân Thơm, anh đã làm đúng chức năng nhiệm vụ của nhân viên y tế. Anh không có bất kì hành vi, lời nói nào xúc phạm đến người nhà và bệnh nhân”, Anh Hòa cũng khẳng định.

Sau khi bị đánh, anh Hòa bị đau vùng đầu dữ dội, bị nôn và buồn nôn; vùng tay ngực, hông bị đau. Sau khi được khám và chẩn đoán hình ảnh, anh Hòa đã phải nhập viện điều trị. Theo kết quả khám và chụp X-Quang sọ não thì anh Hòa bị xuất huyết ngoài màng cứng vùng trán phải; đa chấn thương do bị đánh.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Đắk R’lấp, Công an đã nhận được đơn kiến nghị của nạn nhân, sự việc đang được xác minh làm rõ. Quan điểm của Công an huyện sẽ điều tra làm rõ sự việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Link gốc:

https://www.baogiaothong.vn/cho-benh-nhan-den-cap-cuu-nguoi-nha-duoi-danh-toi-tap-nhan-vien-y-te-d532654.html