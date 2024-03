Chiến dịch marketing Tết của Home Credit lên báo nước ngoài

Tạp chí Campaign Brief Asia và Branding in Asia ghi nhận chiến dịch của Home Credit lan tỏa thông điệp tích cực, tôn vinh nỗ lực làm việc chăm chỉ trong năm 2023.

Theo đó, tờ Campaign Brief Asia đánh giá cao Home Credit bởi đơn vị này đã phát động chiến dịch truyền thông Tết tôn vinh những người chăm chỉ đi làm suốt năm qua. Đồng quan điểm, Branding in Asia cho rằng, đoạn TVC đã đưa người xem vào một hành trình hài hước của một nhân viên pha chế, một nhân viên telesales, một người bán hàng livestreamer và một dancer chăm chỉ làm việc. Nội dung TVC chính trong chiến dịch "Tết Ấm App" của Home Credit. Video: Home Credit Theo số liệu từ Younet Media, sau hai tháng triển khai, loạt nội dung của chiến dịch "Tết Ấm App" nhận được 555.217 lượt thảo luận, đạt hơn 16 triệu lượt xem trên YouTube kèm nhiều bình luận tích cực. Bên cạnh đó, TVC “Tết Ấm App” cũng lọt top 2 TVC Tết 2024 nổi bật trên mạng xã hội - ngành BFSI, theo báo cáo của Reputa. Chiến dịch này được mang lối tiếp cận gần gũi và sáng tạo. Thay vì tập trung vào những thước phim lấy đi nước mắt người xem, thông điệp trong các chiến dịch truyền thông Tết của Home Credit hướng đến sự vui tươi và tích cực với những tình huống gần gũi, giúp người xem dễ đồng cảm với nhân vật. Trong MV chiến dịch, mỗi nhân vật đều có nghề nghiệp khác nhau, nhưng cùng chung sự cố gắng, lạc quan để thực hiện mục tiêu trước thềm năm mới. Cụ thể, cô gái làm công việc telesale luôn cố gắng mỉm cười thân thiện để có thu nhập mua bánh trái làm quà Tết cho gia đình. Hai chàng trai livestream bán hàng online để thực hiện kế hoạch tân trang lại ngôi nhà. Cô gái bán trà chanh cố gắng giã thật nhiều chanh để thực hiện mong muốn mua điện thoại mới tặng mẹ. Theo ông Thịnh Nguyễn - Trưởng phòng sáng tạo Home Credit Việt Nam, với mong muốn truyền tải hình ảnh gần gũi và trải nghiệm thương hiệu độc đáo, Home Credit luôn kết hợp những chất liệu văn hóa dân tộc gần gũi với người Việt Nam và các xu hướng mới của giới trẻ. "Chiến dịch là minh chứng rõ nét cho tinh thần đó, thể hiện qua từng câu chuyện, nhân vật, góc quay, bối cảnh và từng chi tiết được chọn lựa kỹ lưỡng", ông Thịnh nói. Nhờ đó, đội ngũ sáng tạo của Home Credit đã dùng chất liệu văn hóa Việt Nam kết hợp các xu hướng mới của xã hội như trà chanh giã tay, livestream, iPhone 15..., tạo sự chú ý với giới trẻ. Bên cạnh đó, ông Đoàn Đào - Trưởng phòng Quản trị Thương hiệu Home Credit Việt Nam, cho rằng yếu tố giúp chiến dịch thành công đến từ sự thấu hiểu. Khi thực hiện, đơn vị đã quan sát rất kỹ dựa trên lăng kính từ góc nhìn của khách hàng khi trải qua một năm thử thách. Cách thể hiện dễ gây thu hút trong ngày Tết, giai điệu, thông điệp đơn giản và dễ nhớ đã giúp chiến dịch lan tỏa một cách mạnh mẽ. Thông qua chiến dịch "Tết Ấm App",Home Credit truyền tải thông điệp đây không chỉ là công ty tài chính số, mà còn là một đối tác đồng hành tin cậy, giúp mọi người đón Tết trọn vẹn, ấm áp, vơi đi những lo âu về tài chính. P.V