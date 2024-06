Chìa khóa để hiểu chính sách ngoại giao Trung Quốc

TP - Là nguyên tắc cốt lõi của Tư tưởng ngoại giao Tập Cận Bình, tầm nhìn xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại là chìa khóa để hiểu chính sách ngoại giao của Trung Quốc và cách quốc gia này nhìn nhận tương lai chung của nhân loại.

Thứ nhất, mục tiêu của tầm nhìn này là xây dựng một thế giới mở cửa, bao trùm, trong sạch, đẹp đẽ với hòa bình bền vững, an ninh toàn cầu và thịnh vượng chung. Xây dựng một thế giới hòa bình bền vững có nghĩa là biến những thanh gươm của chiến tranh thành những cái cày của hòa bình. Xây dựng một thế giới an ninh toàn cầu có nghĩa là không theo đuổi an ninh tuyệt đối cho một quốc gia mà là an ninh chung cho tất cả. Xây dựng một thế giới thịnh vượng chung có nghĩa là tạm biệt tư duy thắng-thua và chia sẻ các thành tựu phát triển. Xây dựng một thế giới mở cửa và bao trùm có nghĩa là bỏ tư duy cho rằng nền văn minh này vượt trội hơn nền văn minh khác và bắt đầu trân trọng các điểm mạnh của các nền văn minh khác. Xây dựng một thế giới trong sạch và đẹp đẽ có nghĩa là ngừng khai thác tài nguyên một cách vô tội vạ, chuyển sang bảo vệ, duy trì những ngọn núi xanh tươi, những dòng nước trong lành.

Thứ hai, con đường dẫn đến mục tiêu là thúc đẩy quản trị toàn cầu với sự tham vấn rộng rãi và đóng góp chung vì lợi ích chung. Điều này có nghĩa là các vấn đề toàn cầu phải được thảo luận bởi tất cả, các hệ thống quản trị được xây dựng bởi tất cả và các lợi ích quản trị được chia sẻ bởi tất cả.

Thứ ba, nguyên tắc chỉ đạo là áp dụng các giá trị chung của nhân loại. Các giá trị chung này vượt qua sự khác biệt về ý thức hệ, hệ thống xã hội và mức độ phát triển, và thể hiện mong đợi chung rộng lớn nhất của người dân các quốc gia về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hòa bình là ước vọng bền vững của mọi người. Phát triển là ưu tiên hàng đầu của tất cả các quốc gia. Công bằng và công lý là nền tảng của trật tự quốc tế và là nền tảng đạo đức của các mối quan hệ quốc tế. Dân chủ là lý tưởng lâu dài của nhân loại. Tự do đòi hỏi sự phát triển toàn diện của con người.

Thứ tư, nền tảng cơ bản nằm ở việc xây dựng một loại quan hệ quốc tế mới tập trung vào hợp tác cùng có lợi và nhấn mạnh sự tôn trọng lẫn nhau, công bằng, công lý… Tại Hội nghị An ninh Munich năm 2024, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói rằng thua-thua không phải là một lựa chọn hợp lý và cùng thắng là tương lai của nhân loại.

Hôm 25/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị kỷ niệm 70 năm Năm nguyên tắc chung sống hòa bình và có bài phát biểu quan trọng vào ngày 28/6, Xinhua đưa tin.

Thứ năm, Sáng kiến Phát triển Toàn cầu, Sáng kiến An ninh Toàn cầu và Sáng kiến Văn minh Toàn cầu là các chiến lược thúc đẩy nỗ lực. Ba sáng kiến này xoay quanh tầm nhìn bao trùm của việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại và cung cấp các kế hoạch hành động rõ ràng để giải quyết các thách thức lớn của thế giới liên quan phát triển, an ninh và văn minh.

Thứ sáu, nền tảng hành động là hợp tác Vành đai - Con đường (BRI) chất lượng cao. Sáng kiến BRI là một ví dụ về việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại. Theo đó, các chương trình trợ giúp và hợp tác theo nguyên tắc thị trường cùng tiến bộ, và các dự án lớn, chương trình nhỏ bổ sung cho nhau...