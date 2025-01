Chi phí du lịch London tăng cao nhất 50 năm qua

TPO - Giá vé thăm quan các địa điểm du lịch nổi tiếng, tiền thuê khách sạn và chi phí di chuyển bằng máy bay tại London, Anh đang tăng nhanh. Daily Mail cho biết, theo phân tích của Which? Travel, khách hàng đang phải chịu mức giá tăng cao nhất trong 50 năm qua tại các điểm tham quan du lịch ở London.

Tạp chí Which? Travel vừa đăng tải bài viết phân tích giá cả các điểm du lịch tại London. Trong đó giá vé vào cửa của nhiều điểm du lịch đã tăng vọt kể từ khi mở cửa năm 1974, cho thấy chi phí một ngày vui chơi ở thủ đô của nước Anh đã vượt xa tỷ lệ lạm phát.

Minh chứng là năm 1974, giá vé vào Vườn thực vật Kew - Khu vườn đẹp nhất thế giới của Hoàng gia Anh - là 1 xu Anh (tương đương 9 xu Anh ngày nay), còn hiện tại mức giá là 12 - 24 bảng Anh (15 - 30 USD) đối với người lớn.

Cách đây 50 năm, giá vé vào tháp London là 10 xu Anh (90 xu Anh hiện tại). Nhưng đến năm 2024, giá vé vào cửa đã lên tới 34,80 bảng Anh (43 USD) đối với người lớn, tăng 3.767%.

Còn giá vé vào bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds nửa thế kỷ trước là 75 xu - hoặc 7 bảng Anh (8,70 USD) theo thời giá ngày nay. Nhưng hiện tại mức giá là 33 bảng Anh (41 USD), hoặc 42 bảng Anh (52 USD) nếu mua trong ngày - tăng 500%.

Các trang web đặt phòng phổ biến như Booking.com cũng đang quảng cáo phòng khách sạn 3 sao tại London với mức giá cắt cổ. Điển hình là một kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài hai đêm tại khách sạn ba sao Holiday Inn Express ở Newham (London) dành cho gia đình bốn người có giá 491 bảng Anh (610 USD), với một phòng đơn có giường đôi và ghế sofa để ngủ.

Ngoài ra, khách sạn Radisson Blue 4 sao ở Tower Hamlets, phía đông London có giá là 1.344 bảng Anh (1.669 USD), với phòng ngủ suite có giường đôi và giường sofa.

Vườn thú London trước đây có giá vé vào cửa là 80 xu (tương đương 7,20 bảng Anh ngày nay - 9 USD), tăng lên 27 bảng Anh (33,5 USD) một người vào mùa thấp điểm, và lên tới 33 bảng Anh (41 USD) vào cuối tuần - tăng 358% dựa trên giá vé cuối tuần.

“Du khách đều có khả năng chi trả cho một ngày ở London, nhưng nghiên cứu của chúng tôi cho thấy mọi người phải chi nhiều hơn nữa mới đủ khả năng vào một số điểm tham quan được yêu thích nhất của Thủ đô nước Anh”, Rory Boland - Biên tập viên của Which? Travel - cho biết và khuyên du khách nên đặt vé trước, thay vì mua tại cổng để có được mức giá rẻ nhất, đồng thời cũng nên tìm hiểu các chương trình giảm giá.

Chuyên gia của Which? Travel cũng khuyên du khách tránh đi du lịch vào những thời điểm có sự kiện lớn, vì những lúc này giá phòng khách sạn thường bị đẩy lên cao.

Không chỉ giá vé thăm quan, mới đây Chính phủ Anh còn thông báo họ đang lên kế hoạch điều chỉnh lớn với thuế hành khách hàng không (APD), để bù đắp cho tình trạng lạm phát cao hơn bình thường, khiến nhiều người không còn muốn đến Anh du lịch.

CNN tính toán, năm 2024 APD trên một vé hạng phổ thông từ London (Anh) đến New York (Mỹ) là 88 bảng Anh (112 USD), chỉ cao hơn 1 bảng Anh so với giá vé năm 2023. Tuy nhiên, từ năm 2025 hành khách phải chuẩn bị tinh thần cho việc giá vé tăng cao hơn. Riêng với với ghế hạng thương gia từ London đến New York hoặc Los Angeles (Mỹ), từ ngày 1/4/2025, APD trên mỗi ghế sẽ tăng thêm từ 22 bảng Anh, lên 216 bảng Anh (275 USD).

Ngoài ra, từ ngày 8/1/2025, bất kỳ khách nước ngoài nào nhập cảnh vào Anh, theo chương trình miễn thị thực đều bắt buộc phải xin giấy phép du lịch điện tử (ETA).

Kim Thảo