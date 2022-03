Cháy chung cư lúc rạng sáng, hai mẹ con tử vong thương tâm

TPO - Hai mẹ con được xác định rơi từ tầng 10 xuống đất tử vong trong lúc căn hộ của họ ở chung cư Carillon 5, quận Tân Phú bốc cháy sau tiếng nổ lớn.

Ngày 23/3, Công an quận Tân Phú, TPHCM đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ cháy chung cư trên địa bàn khiến hai người tử vong.

Khoảng 4h15 cùng ngày, người dân ở chung cư Carillon 5, nằm trong hẻm 262, đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM nghe tiếng nổ lớn kèm khói đen bốc ra nghi ngút từ một căn hộ tầng 10 nên hô hoán.

Lúc này, hàng trăm người dân chung cư hốt hoảng tháo chạy thoát thân bằng cầu thang bộ. Trong ít phút, khói lửa bao trùm căn hộ tại tầng 10, lực lượng tại chỗ không thể tiếp cận dập lửa.

Trong lúc hỏa hoạn, hai người phụ nữ được xác định là hai mẹ con rơi từ căn hộ này xuống đất tử vong.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Tân Phú có mặt sau đó, phối hợp với lực lượng tại chỗ tiếp cận, khống chế đám cháy không để lan rộng. Công an quận Tân Phú cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM cũng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu, đám cháy được xác định xảy ra tại căn 10.2, diện tích cháy khoảng 20m2. Tại hiện trường, khu vực căn hộ bị cháy ám khói đen, các căn hộ lân cận cũng bị ảnh hưởng. Phía dưới sân chung cư, các mảnh vỡ kính văng tung tóe.

Nguyên nhân đang được điều tra.