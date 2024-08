Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tới vùng tâm chấn động đất ở Kon Tum

Tại xã Đăk Ring, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định Bộ Chính trị rất quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của người dân và tỉnh Kon Tum khi phải thường xuyên đối mặt với các trận động đất.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị huyện Kon Plông phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn làm rõ nguyên nhân xảy ra động đất; hoạch định chiến lược đầu tư, phát triển thuỷ điện hợp lý; tăng cường công tác tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng phó với động đất cho người dân; chủ động xây dựng các kịch bản, luyện tập các phương án cứu hộ, cứu nạn, xử lý, khắc phục kịp thời thiệt hại do các vụ động đất gây ra.

Nhân dịp này, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tặng quà cho 10 hộ dân bị ảnh hưởng do động đất gây ra và tặng 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Đăk Ring, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng.

Dự kiến trong 6 ngày, đoàn công tác sẽ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 26, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc”. Đồng thời, đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum.

UBND huyện Kon Plông cho biết, đã có báo cáo tình hình thiệt hại về các trận động đất xảy ra trên địa bàn. Theo đó, điểm Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trạm Y tế xã Đăk Ring bị rạn nứt các vách ngăn tường; điểm Trường Mầm non và phòng làm việc Công an xã Đăk Nên bị rạn nứt tường; 3 phòng làm việc tại Trạm Y tế xã Pờ Ê bị nứt, 2 điểm trường mầm non tại Pờ Ê bị nứt tường tại các vị trí gần cửa chính. Cũng tại xã Pờ Ê, 2 ngôi nhà của hộ dân A Lo và A Dỏ bị rạn nứt tường.

Đặc biệt, trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND xã, Trạm Y tế xã Măng Cành đều bị nứt tường. Ngoài ra, hai điểm trường của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học tại xã Hiếu bị nứt ở một số vị trí vách ngăn tường; Trường Phổ thông dân tộc bán trú thị trấn Măng Đen nứt hai tấm kính cửa phòng học; Trường Mầm non Măng Đen nứt tại các vị trí tường.