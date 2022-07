Chậm gửi phí bảo trì, chủ đầu tư Khu nhà ở Thượng Thanh bị phạt gần 200 triệu đồng

TPO - Công ty TNHH An Quý Hưng, Chủ đầu tư khu C dự án Khu nhà ở Thượng Thanh, phường Thượng Thanh, quận Long Biên bị xử phạt 180 triệu đồng và buộc gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư đúng quy định.

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH An Quý Hưng (Km28 quốc lộ 6A, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ) vì đã có hành vi chậm gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư dưới hình thức có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng.

Theo đó, Công ty TNHH An Quý Hưng bị xử phạt 180 triệu đồng và buộc gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư đúng quy định. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định.

Trước đó, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã kiểm tra việc thu, nộp và sử dụng kinh phí bảo trì của chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nhà chung cư cao tầng - khu C thuộc dự án Khu nhà ở Thượng Thanh, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Dự án do Công ty TNHH An Quý Hưng là chủ đầu tư. Qua đó, Đoàn Thanh tra đã phát hiện hành vi vi phạm nêu trên của chủ đầu tư.

Thời gian qua, trên địa bàn Thủ đô đã xảy ra nhiều tranh chấp, đơn thư khiếu nại kéo dài liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư.

UBND thành phố Hà Nội đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm từng bước khắc phục tình trạng tranh chấp, có dấu hiệu không chấp hành các quy định của pháp luật về nhà ở. Đáng chú ý, UBND thành phố Hà Nội đã giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức điều tra, khởi tố, truy cứu trách nhiệm đối với các chủ thể có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng thanh tra chuyên ngành về nhà ở; trong đó tăng cường thanh tra quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì các nhà chung cư. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tội phạm về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì thì chuyển cơ quan điều tra theo quy định.