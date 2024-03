Chấm dứt hoạt động Đội “hiệp sĩ” thành phố Biên Hòa

TPO - Đội xung kích phòng chống tội phạm và hỗ trợ giao thông tại thành phố Biên Hòa đã chấm dứt hoạt động sau hơn 3 năm được thành lập.

Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) vừa có thông báo về việc chấm dứt hoạt động của mô hình Đội xung kích phòng chống tội phạm và hỗ trợ giao thông (PCTP - HTGT) thành phố Biên Hòa.

Theo đó, Đội xung kích PCTP - HTGT TP Biên Hòa sẽ kết thúc hoạt động từ ngày 15/3/2024.

Lý do chấm dứt hoạt động của Đội PCTP - HTGT được Công an thành phố Biên Hòa cho biết, sau thời gian theo dõi, quản lý và đánh giá mô hình, Công an thành phố Biên Hòa nhận thấy thời gian gần đây, kết quả hoạt động của Đội xung kích PCTP - HTGT TP Biên Hòa không còn phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đội xung kích PCTP - HTGT thành phố Biên Hòa tiền thân là Đội săn bắt cướp Biên Hòa, hoạt động tự phát trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Ngày 6/11/2020, Công an thành phố Biên Hòa có quyết định thành lập đội với tên gọi Đội xung kích PCTP - HTGT TP Biên Hòa do Công an thành phố Biên Hòa quản lý và hướng dẫn hoạt động. Hoạt động của đội là thường xuyên hỗ trợ cho lực lượng công an trong các hoạt động tuần tra, truy bắt tội phạm và hỗ trợ giao thông.