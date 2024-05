Cấy ghép Implant kỹ thuật số - Giải pháp phục hình răng an toàn hiệu quả

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Phúc - Giám đốc chuyên môn tại Nha khoa Good Dental cũng là chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc cấy ghép Implant nhận định “Cấy ghép Implant là một trong những công nghệ nha khoa tiên tiến nhất và việc ứng dụng kỹ thuật số vào quy trình cấy ghép không chỉ phục hình răng hiệu quả, nhanh chóng mà còn giảm thiểu tối đa vấn đề sưng đau hậu phẫu thuật.”

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Phúc là một trong những Bác sĩ Răng hàm mặt có chuyên môn cao. Tốt nghiệp Bác sĩ Răng hàm mặt tại Đại học Y dược TP.HCM và hiện đang là Giám đốc chuyên môn tại Good Dental, báo cáo viên thường xuyên về chuyên ngành implant tại các Hội nghị lớn trong nước và quốc tế.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong cấy ghép Implant, Bác sĩ Phúc cho biết công nghệ cấy ghép implant đã được sử dụng để thay thế răng bị mất từ giữa những năm 1960. Implant sẽ đóng vai trò là một chân răng nhân tạo, để nâng đỡ mão răng, cầu răng, hoặc thậm chí là cả hàm răng giả để thay thế cho một, hoặc nhiều răng bị mất. Quá trình cấy ghép Implant truyền thống sẽ lệ thuộc hoàn toàn vào kỹ năng của bác sĩ trong quá trình phẫu thuật, để xác định và đặt Implant vào đúng vị trí phù hợp nhất. Tuy nhiên, phương pháp này khá khó để duy trì hiệu quả ổn định liên tục và đồng thời việc tiên lượng vị trí đặt implant sao cho thuận lợi nhất, để gắn răng ở giai đoạn sau là một thách thức rất lớn.

Nhờ các tiến bộ khoa học kỹ thuật ra đời những năm gần đây, như chụp cắt lớp điện toán Conebeam CT, máy quét 3D trong miệng, máy in 3D… đã giúp ích rất nhiều cho bác sĩ trong mọi điều trị nha khoa nói chung, và cấy ghép nha khoa nói riêng. Quá trình cấy ghép Implant kỹ thuật số được thực hiện hoàn toàn bằng máy móc hiện đại, xử lý bằng phần mềm chuyên dụng, nên không những rút ngắn thời gian thực hiện phẫu thuật, mà còn đặt implant được ở những vị trí tối ưu nhất, giảm thiểu rủi ro tổn thương không mong muốn cho dây thần kinh, mạch máu và xoang hàm.

Tuy nhiên, Implant kỹ thuật số yêu cầu sự hỗ trợ của nhiều máy móc hiện đại, cùng kiến thức chuyên môn phức tạp để thành công thì người thực hiện phải là một Bác sĩ giỏi, có chuyên môn cao. Nếu bạn có ý định cấy ghép Implant thì nên trực tiếp đến để Bác sĩ kiểm tra tổng quát tình trạng sức khỏe răng miệng hiện tại, vị trí mất răng và chụp phim kiểm tra xem mật độ xương, kích thước xương hàm của bạn có đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để cấy ghép hay không.

Và việc lựa chọn đúng nơi để cấy ghép Implant không chỉ giúp khách hàng tránh được những biến chứng không đáng có mà còn đảm bảo kết quả điều trị tốt nhất, mang lại nụ cười đẹp và chức năng ăn nhai hiệu quả. Và khi quyết định lựa chọn cơ sở cấy ghép Implant cần đảm các tiêu chí sau:

