Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bắc Giang - 5 năm hình thành và phát triển

Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 331-QĐ/TĐTN-BTG ngày 09/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang. Trải qua 5 năm, kể từ khi thành lập, Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bắc Giang không ngừng tăng lên về số lượng thành viên tham gia và chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Theo Quyết định số 331-QĐ/TĐTN- BTG, số lượng thành viên Câu lạc bộ ban đầu gồm 22 hội viên, trong đó có 3 đồng chí trong Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Sau 5 năm hoạt động, do các thành viên trong Câu lạc bộ đa phần là đại diện cán bộ đoàn ở các huyện, thị, thành đoàn trong toàn tỉnh, có sự thay đổi về lĩnh vực chuyên môn công tác, do đó hiện nay thành viên Câu lạc bộ so với ban đầu có sự thay đổi nhưng vẫn duy trì với 19 thành viên.

Nhận được sự lãnh đạo, quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, trực tiếp là Ban Tuyên giáo, trải qua 5 năm hình thành và phát triển, Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể: Trên địa bàn toàn tỉnh đã thành lập được 1 Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh (với 19 thành viên); 16 Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện và tương đương (mỗi Câu lạc bộ dao động từ 15-18 thành viên). Các câu lạc bộ được duy trì tổ chức sinh hoạt trực tiếp định kỳ thường xuyên hàng quý. Nội dung sinh hoạt chủ yếu của Câu lạc bộ tập trung vào các vấn đề về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong quá trình lãnh đạo đất nước; các vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Hình thức linh hoạt, cởi mở, trẻ trung thông qua việc tổ chức các hội thi, diễn đàn, tọa đàm, thảo luận, sinh hoạt chuyên đề; tổ chức giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm công tác; nghiên cứu, tìm hiểu các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh…

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bắc Giang đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Liên hoan Các câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh lần thứ nhất và lần thứ hai; thành lập các Fanpage, nhóm Zalo để kịp thời nắm tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; đăng tải, chia sẻ các thông tin chính thống, các nhóm tin, bài viết của các trang “Sống Xanh”, “Hương sen Việt”, “Bắc Giang đổi mới”, “Tỉnh đoàn Bắc Giang” lên trang Fanpage “Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bắc Giang”, “Những viên gạch hồng”. Đến nay trang Fanpage của Câu lạc bộ đã có gần 2.000 người theo dõi, tương tác; các bài viết, bài chia sẻ, đã góp phần lan tỏa những thông điệp tốt đẹp, việc làm hay trên không gian mạng, với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tham gia câu lạc bộ, các thành viên đã có môi trường để trao đổi, nghiên cứu, trau dồi, mài dũa tư duy lý luận sắc bén. Trong câu lạc bộ, nhiều đồng chí đã tham gia các cuộc thi Báo cáo viên cấp tỉnh, cấp Trung ương, là “hạt nhân” tham gia Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều bài viết chất lượng. Tiêu biểu, đồng chí Mạc Thị Bích Vân – Chủ nhiệm Câu lạc bộ đạt giải Triển vọng của Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023, nhiều thành viên của Câu lạc bộ đạt được giải thưởng trong các cuộc thi do Trung ương, Tỉnh, Huyện và cơ quan, đơn vị tổ chức…

Có thể khẳng định, dù mới chỉ được thành lập 5 năm, song Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bắc Giang đã tạo ra sân chơi bổ ích cho các cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh; giúp cán bộ, đoàn viên được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các tư tưởng khác nhau với những góc nhìn mới mẻ, trẻ trung về cuộc sống cũng như các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn - Hội - Đội giai đoạn hiện nay. Câu lạc bộ đã tạo diễn đàn để đoàn viên, thanh niên cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai về các vấn đề “nóng”, “nổi cộm” để thanh niên có cái nhìn thấu đáo, cặn kẽ hơn. Từ đó, góp phần phòng, chống, ngăn chặn những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch một cách có hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bắc Giang thời gian qua còn hạn chế, như: Việc sinh hoạt Câu lạc bộ có lúc, có việc, có thành viên còn mang tính hình thức; chưa tổ chức được nhiều các diễn đàn bàn thảo các chủ đề, nội dung chuyên sâu, thiết thực gắn với những vấn đề thanh niên đang quan tâm; công tác tham mưu dự báo và nắm tình hình tư tưởng, định hướng thanh niên ở một số đơn vị, một số thời điểm chưa kịp thời; việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn các giải pháp tăng sức đề kháng của cho thanh niên trong đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm cực đoan, lệch lạc, sai trái, đặc biệt là những thông tin trái chiều trên mạng xã hội chưa đạt kết quả như mong muốn...

Để Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bắc Giang phát huy được hiệu quả, vai trò, vị trí đúng như tôn chỉ, mục đích khi thành lập, góp phần phát huy vai trò xung kích của thanh niên trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thời gian tới, Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bắc Giang cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, trực tiếp là Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

Câu lạc bộ Lý luận trẻ do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập, hoạt động theo Quy chế được lãnh đạo Tỉnh đoàn phê duyệt. Thời gian tới, để phát huy hơn nữa vai trò của Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bắc Giang cũng như hoạt động của Các câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện và tương đương cần phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Thường xuyên có những định hướng về nội dung để Các câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt, quan tâm hơn nữa tới việc biểu dương, khen thưởng những thành viên trong Câu lạc bộ có hoạt động tích cực, hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động để hoạt động của Câu lạc bộ đạt được hiệu quả cao nhất.

Thứ hai, đối với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bắc Giang

Cần tiếp tục xây dựng Chương trình công tác hằng năm, thường xuyên nghiên cứu, triển khai nhiều hơn các phương tiện truyền thông hiện đại để làm công cụ bổ trợ cho công tác tuyên truyền; xác định được các nhóm nòng cốt để nắm tình hình dư luận xã hội; không ngừng kiện toàn nhân sự, quy chế hoạt động, ngoài cán bộ đoàn ở cơ sở là nòng cốt cần kết nạp thêm các thành viên có sở thích ở các trường cao đẳng, đại học hoặc cả các đồng chí làm công tác tuyên giáo ở cấp ủy Đảng.

Duy trì hoạt động thường xuyên, đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức sinh hoạt gắn với nhu cầu, tâm lý của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời bám sát tình hình cơ sở, kịp thời phản ánh những sự kiện nổi bật mà xã hội đang quan tâm để thành viên thảo luận, nâng cao hiểu biết. Tiếp tục duy trì có hiệu quả Trang Fanpage của Câu lạc bộ, có văn bản yêu cầu các thành viên tăng cường tương tác, chia sẻ các bài viết trên Trang nhằm tăng lượt tương tác, theo dõi của Trang.

Thứ ba, đối với thành viên trong Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bắc Giang

Cần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của bản thân trong duy trì hoạt động của Câu lạc bộ; sắp xếp thời gian tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ đầy đủ; thường xuyên viết bài, chia sẻ các thông tin tích cực trên Trang Fanpage của Câu lạc bộ; tiếp tục chủ động, tự giác tự nghiên cứu, tự trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống và tư duy khoa học của bản thân; hạt nhân nắm tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên ở nơi mình công tác; thể hiện chính kiến, phát huy vai trò của người cán bộ, đảng viên, đoàn viên trên không gian mạng, nhất là trong công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ tư, đối với Các câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện và tương đương

Cần chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện đoàn và tương đương tạo điều kiện về thời gian cho các thành viên Câu lạc bộ cấp tỉnh tham gia sinh hoạt hằng Quý; tăng cường kết nạp các thành viên tại Câu lạc bộ của cấp mình; tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi để các thành viên các câu lạc bộ phát huy vai trò, thế mạnh của bản thân trong thực hiện các hoạt động của câu lạc bộ gắn với đặc điểm nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường các hoạt động giao lưu, chia sẻ những cách làm hay, hỗ trợ trong tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ.

Tiếp tục duy trì có hiệu quả Trang Fanpage của Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp mình và Trang Fanpage của cơ sở Đoàn để tuyên truyền, chia sẻ các thông tin tích cực, tuyên truyền những tấm gương người tốt, việc tốt, lấy hoa thơm, nhổ cỏ dại góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ năm, đối với các Thành đoàn, thị đoàn, huyện đoàn và tương đương

Quan tâm, chỉ đạo Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp mình phát huy tính chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhu cầu, điều kiện học tập, sinh hoạt chính trị của đoàn viên; kịp thời phân công, chỉ đạo câu lạc bộ thực hiện các nhiệm vụ chính trị góp phần nâng cao chất lượng học tập, sinh hoạt chính trị của các tổ chức Đoàn.

Thường xuyên tập huấn cho đội ngũ thành viên câu lạc bộ để trở thành những cây bút phản biện sắc bén trên không gian mạng; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ Lý luận trẻ trực thuộc tổ chức tốt các chương trình, kế hoạch của câu lạc bộ và các nhiệm vụ chính trị khác được phân công; kịp thời động viên, khen thưởng các thành viên câu lạc bộ tích cực, xuất sắc, tiêu biểu.

Thực tiễn hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bắc Giang 5 năm qua cho thấy đây là mô hình hiệu quả không chỉ giúp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên trong toàn Tỉnh, Câu lạc bộ còn góp phần quan trọng vào việc phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.