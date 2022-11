Cầu cảng quá cao, dân lo ngại không neo đậu được tàu thuyền

TPO - Nhiều ngư dân địa phương lo ngại tàu của họ không vào được Cảng cá Quảng Hội (xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà) vì cầu cảng có độ chênh lệch quá cao so với mặt nước. Trong khi đó , dưới chân cầu cảng hiện còn một lượng lớn đá ngầm ngổn ngang đe dọa sự an toàn của tàu thuyền.

Lo ngại cầu cảng quá cao

Công trình Cảng cá Quảng Hội chính thức được khởi công xây dựng vào năm 2020 với mục tiêu làm nơi neo đậu, tránh trú bão cho đội tàu đánh cá của xã Vạn Thắng và thị trấn Vạn Giã. Khi hoàn thành, Cảng cá Quảng Hội còn là nơi tiếp nhận, sơ chế, phân phối tiêu thụ hải sản đánh bắt và cung ứng các dịch vụ hậu cần nghề cá. Sau gần 2 năm thi công, hiện công trình Cảng cá Quảng Hội vẫn còn ngổn ngang, chỉ mới hoàn thành phần cầu cảng và nhà điều hành.

Đến thời điểm này (đầu tháng 11/2022), khu vực dự án cảng này không còn thấy nhà thầu hoạt động thi công. Các máy múc, xe tải, cần trục nằm bất động trên công trường. Gần đó có một hàng rào tôn được chủ đầu tư dựng lên tạm bợ, bên trên là tấm bản thông tin về dự án. Xung quanh cầu cảng, một khối lượng lớn đất, đá, sắt thép được tập kết ngổn ngang. Còn đường dẫn vào Cảng cá Quảng Hội chưa được đơn vị thi công triển khai thi công.

Trong khi đó, người dân lo ngại cầu khi cảng xây xong tàu của họ sẽ không cập vào bến được vì mặt nước so với cầu cảng có sự chênh lệch độ cao lớn. Anh Trần Hoàng Vũ (ngư dân ở huyện Vạn Ninh) cho hay: “Cầu cảng đã làm xong rồi, nhưng tàu không cập vào bến được vì mặt nước so với cầu cảng có sự chênh lệch lớn. Khi nước lên, tàu nhỏ không thể cập bến, còn khi nước ròng thì tàu lớn lại bị mắc cạn. Các cơ quan có thẩm quyền cần tính toán hợp lý để các loại tàu cập bến thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy”. Anh Vũ cũng mong muốn huyện Vạn Ninh sớm đưa Cảng cá Quảng Hội vào hoạt động bởi hiện tàu cá địa phương thường cập vào khu vực chợ cá tự phát Chùa Tàu nên không ai quản lý, nhếch nhác và mất vệ sinh.

Thiếu nhiều hạng mục hậu cần

Trong tháng 4 vừa qua, HĐND tỉnh Khánh Hòa ban hành Nghị quyết điều chỉnh mức đầu tư dự án Cảng cá Quảng Hội lên 37 tỉ đồng, thời gian điều chỉnh từ năm 2019 đến hết năm 2022. Ban quản lý dự án (BQLDA) Các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh cho biết: Cảng cá Quảng Hội còn 2 hạng mục chưa hoàn thành là thi công đường dẫn và phần nạo vét khu vực chân cầu cảng. Về tuyến đường dẫn, ông Đỗ Văn Minh - Phó Giám đốc BQLDA Các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh, cho hay: “Hai hộ dân có đất bị ảnh hưởng cuối cùng vừa nhận tiền bồi thường. Dự kiến trong tháng 11 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng. Riêng phần nạo vét, đơn vị thi công đã thông báo xin qua mùa mưa mới tiến hành nạo vét độ sâu 2 mét để tàu thuyền ra vào thuận lợi”.

Trước lo ngại của ngư dân về việc chênh lệch độ cao cầu cảng và mặt nước, ông Đỗ Văn Minh cho biết đơn vị làm đúng theo thiết kế mà tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Hơn nữa, thời điểm này mùa nước thấp nên người dân nhìn bên ngoài có thể thấy chênh lệch độ cao lớn. Đến mùa nước lên, chênh lệch độ cao sẽ giảm lại đáng kể. “Chúng tôi phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2022. Đến quý 1 năm sau, huyện Vạn Ninh sẽ bàn giao dự án cho Sở NN&PTNT Khánh Hòa đưa vào khai thác, sử dụng”,ông Minh thông tin thêm.

Theo BQLDA Các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh, dự án Cảng cá Quảng Hội ngay từ đầu được xây dựng theo 2 giai đoạn với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỉ đồng. Nhưng quá trình triển khai, địa phương không thể bố trí được nguồn vốn nên tạm thời chưa triển khai giai đoạn 2 gồm các công trình hậu cần cảng cá như: trạm xăng, trạm xử lý nước thải, ki ốt bán hàng... “Những hạng mục này sẽ được Sở NN&PTNT Khánh Hòa triển khai lập dự án thực hiện sau khi họ nhận bàn giao Cảng cá Phú Hội vào đầu năm tới”, ông Minh nói.

Theo thiết kế, dự án Cảng cá Quảng Hội có cầu cảng cho tàu 300CV cập bến. Cầu cảng dài 28m, gồm 7 nhịp, rộng 8m. Tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước dự án hơn 10.800m2, trong đó có nhà xưởng, hệ thống cấp điện, cấp nước và thoát nước thải, xung quanh trồng xây xanh. Chủ đầu tư dự án là BQLDA Các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh và đơn vị thi công là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà).