CẬP NHẬT: Sỹ tử thử sức môn Toán, đề thi có dễ thở?

30 phút trước

Quảng Trị

Tại điểm thi Trường THPT Đakrông, có 265 thí sinh đăng ký dự thi. Nhằm hỗ trợ tối đa cho thí sinh, năm nay, Đoàn trường THPT Đakrông đã phối hợp với nhà trường tổ chức nhiều hoạt thiết thực cho thí sinh như cho mượn máy tính, Atlat, dụng cụ học tập... Hỗ trợ 20 thùng nước lọc miễn phí; trao tặng 100 suất cơm miễn phí và bố trí chỗ nghỉ trưa cho thí sinh tại trường

Tại điểm thi tại Trường THPT A Túc, huyện Hướng Hóa, một thầy giáo của Trường THPT Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng cùng với 1 cựu học sinh đã hỗ trợ 100 suất ăn sáng gồm bánh mì và sữa tươi cho các thí sinh tham gia tại điểm thi này nhằm động viên tinh thần các em trước giờ thi.

Trường THPT A Túc, Huyện đoàn Hướng Hoá và nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm tiến hành trao tặng khoảng 300 suất cơm trưa miễn phí; 10 thùng nước lọc, nước uống tăng lực cho thí sinh cùng các hoạt động thiết thực khác; các lực lượng bảo vệ, công an cũng túc trực và sẵn sàng hỗ trợ đưa đón thí sinh trong trường hợp khẩn cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Để đảm bảo an toàn, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Trị đã bố trí xe đưa đón 50 thí sinh tham gia thi tại các điểm trường khác. Các điểm thi tại huyện Triệu Phong đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, đơn vị triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Năm nay, huyện Triệu Phong đã bố trí 3 đội xe ôm miễn phí đưa đón hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh ở xa điểm thi. Đồng thời bố trí điểm nghỉ trưa cho thí sinh và người nhà thí sinh của Trường Chu Văn An tại Trung tâm GDNN-GDTX; thí sinh và người nhà thí sinh của Trường Vĩnh Định nghỉ tại Trường TH&THCS Triệu Trung.

(Hữu Thành)