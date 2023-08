Cao Bằng nỗ lực xóa nhà dột nát, nhà tạm

TPO - Chiều 11/8, tỉnh Cao Bằng tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh nhằm sơ kết, đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/7/2023, bàn nhiệm vụ công tác thời gian tiếp theo của năm 2023; thống nhất chủ trương giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình.

Ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo, tính đến ngày 31/7, tỉnh giải ngân 118 tỷ 070 triệu đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3.454/14.697 hộ (trong đó, hỗ trợ 96 tỷ 370 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững cho 2.618 hộ, đạt 86,92%; nguồn vốn xã hội hóa hỗ trợ 11 tỷ 547 triệu đồng cho 283 hộ; tạm ứng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cho 211 hộ gia đình chính sách, người có công với tổng số tiền 4 tỷ 820 triệu đồng; tạm ứng 5 tỷ 333 triệu đồng từ nguồn vốn xã hội hóa cho 342 hộ.

Hiện nay, các hộ nằm trong Đề án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đã có 3.677 hộ hoàn thành xây mới, sửa chữa nhà ở, đã giải ngân 82 tỷ 459 triệu đồng; từ nguồn xã hội hóa hỗ trợ 270 hộ… Công tác kiểm tra, giám sát được các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động thực hiện; chất lượng hồ sơ cơ bản được nâng cao, chất lượng nhà ở của các hộ sau khi xây dựng đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, khi thực hiện Đề án gặp một số khó khăn, hạn chế do tỉnh có nhu cầu rất lớn về hỗ trợ về nhà ở (gần 12.600 hộ có nhu cầu hỗ trợ) nhưng ngân sách Trung ương thực hiện các CTMTQG về hỗ trợ nhà ở mới chỉ đáp ứng gần 76% nhu cầu của tỉnh, ngân sách địa phương, huy động từ nguồn xã hội hóa còn hạn chế. Nhiều hộ gia đình đến thời điểm hiện tại đã thoát nghèo, thoát cận nghèo, do đó không thuộc đối tượng được hỗ trợ về nhà ở theo quy định của các CTMTQG. Một số chế độ, chính sách còn có những bất cập so với thực tiễn cuộc sống.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Triệu Đình Lê nhấn mạnh; để tiếp tục thúc đẩy chương trình hoàn thành 100% nguồn vốn giao năm 2023, tạo đà cho các năm sau, phải tiếp tục thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ hơn, dứt khoát không để tồn vốn, không để bức xúc tồn tại trong quá trình thực hiện. Đề nghị các huyện khẩn trương bố trí kinh phí đối ứng; tiếp tục rà soát đối tượng, phân loại rõ đối tượng; nguồn chi trả hỗ trợ, nguồn vốn đã giao. Khẩn trương xử lý các vướng mắc về thủ tục thanh toán, quyết toán đối với các hộ đã triển khai, nhất là thủ tục liên quan đến đất đai, dứt khoát thực hiện xong phần vốn giao đạt 100% trong năm 2023. Sử dụng nguồn vốn xã hội hóa của tỉnh, huyện để chi trả cho các hộ làm xong nhà nhưng vướng mắc về đối tượng đã được hưởng một số chính sách hỗ trợ khác.