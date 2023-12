Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm cho 154 chi nhánh ngân hàng tại TT-Huế

TPO - Công an tỉnh TT-Huế yêu cầu lực lượng cảnh sát hình sự công an các huyện, thị xã, TP Huế thông báo đến 154 ngân hàng trên toàn địa bàn nâng cao cảnh giác, tăng cường phòng ngừa, không để tội phạm lợi dụng gây án, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công an tỉnh TT-Huế cho biết, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an tỉnh và các huyện, thị xã, TP Huế tiến hành tuyên truyền, gặp gỡ, phát tờ rơi phổ biến đến cán bộ, nhân viên, người lao động tại các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa trước những phương thức, thủ đoạn của các đối tượng cướp ngân hàng, cướp hàng vàng.

Tại địa bàn TP Huế, cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh TT-Huế đã tiến hành phát tờ rơi tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, thông báo phương thức, thủ đoạn tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến các chi nhánh ngân hàng và các tiệm vàng trong khu vực.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát hình sự Công an các huyện, thị xã thông báo đến 154 ngân hàng trên địa bàn toàn tỉnh nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường phòng ngừa, không để tội phạm lợi dụng gây án, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đây là nhiệm vụ cấp bách được thực hiện dưới sự chỉ đạo, mệnh lệnh của lãnh đạo Công an tỉnh TT-Huế nhằm đấu tranh, ngăn ngừa hiệu quả các đối tượng cướp ngân hàng, cướp hàng vàng xảy ra thời gian qua tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh TT-Huế tổ chức lễ phát động ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh TT-Huế và Công an 9 huyện, thị xã, TP Huế, Công an cấp xã trong toàn tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn.

Tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để gia tăng tội phạm, triệt xóa các băng, nhóm, tổ chức tội phạm nguy hiểm, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án… Tăng cường quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy nổ…

Tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, đợt cao điểm ra quân đảm bảo an ninh trật tự có ý nghĩa chính trị quan trọng, mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân đón Tết Giáp Thìn 2024.

Đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh và các lực lượng chức năng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm; các sự kiện, lễ hội của đất nước và của tỉnh, các hoạt động đón chào năm mới, Festival Huế 2024; không để tình hình sử dụng pháo trái phép; không để hình thành các điểm phức tạp về an ninh trật tự; giữ vững an ninh trong mọi tình huống.