Thanh niên phòng, chống tội phạm trong bệnh viện

TPO - Công trình thanh niên “Phòng, chống tội phạm tại Bệnh viện T.Ư Huế” do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh TT-Huế và Đoàn Bệnh viện T.Ư Huế phối hợp thực hiện đã làm giảm tỷ lệ tội phạm và các vụ việc phức tạp xảy ra tại bệnh viện, đảm bảo an toàn cho bà con nhân dân khi đến Huế thăm, khám chữa bệnh.