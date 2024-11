Nhiều thợ mỏ trẻ có mức lương cao

TPO - Từ đầu năm 2024, tuổi trẻ TKV đã đảm nhận và hoàn thành 1.212 công trình thanh niên với tổng giá trị trên 233 tỉ đồng, 916 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, công tác điều hành và quản lý tại các đơn vị với giá trị làm lợi 18,1 tỉ đồng, 65 đề tài nghiên cứu khoa học với giá trị trên 65,5 tỉ đồng.

Ngày 16/11, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam – TKV tổ chức lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Thợ mỏ trẻ tiêu biểu và Mô hình thanh niên quản lý năm 2024, chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành than (12/11/1936 - 12/11/2024).

Ngay từ đầu năm 2024 Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên TKV và Đoàn Than Quảng Ninh đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo trong toàn Đoàn. Các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các cấp bộ Đoàn gắn với sản xuất kinh doanh được lan tỏa rộng rãi, phổ biến tới cấp Chi đoàn và từng đoàn viên, thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn trong toàn tập đoàn đã phát huy hiệu quả phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, phong trào Thanh niên tình nguyện, tham gia xung kích thực hiện những công trình thanh niên, đảm nhận các mô hình thanh niên quản lý góp phần đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Anh Hoàng Việt Phương - Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh cho biết, với đặc thù là tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Tập đoàn đã không ngừng nỗ lực sáng tạo, có nhiều mô hình, sáng kiến làm lợi cho đơn vị doanh nghiệp. Trong đó, Đoàn Thanh niên Công ty Than Dương Huy - TKV, có sáng kiến: “Gia công tấm ốp và khớp nối bảo vệ hệ thống thủy lực giàn chống Cơ giới hóa hạng nhẹ ZFQ 3000/16/25” với giá trị làm lợi trên 800 triệu đồng/năm. Anh Phạm Văn Khánh, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin có đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu các loại khoáng sản và thể hiện lên bản đồ tổng thể trên nền phần mềm ArcGIS” giúp nâng cao hiệu quả quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng các loại khoáng sản giai đoạn 2021-2030… Đó đều là những tập thể, cá nhân xuất sắc, nỗ lực trong phong trào thi đua Học tập và làm theo lời Bác.

Ban Thường vụ Đoàn Than Quảng Ninh đã lựa chọn 42 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sản xuất, có thu nhập cao và đạt mức cao hơn nhiều so với thu nhập bình quân tại đơn vị. Tiêu biểu, anh Hoàng Văn Lâu - dân tộc Nùng, đang làm việc tại Phân xưởng Cơ giới hóa KT2 - Công ty CP Than Hà Lầm với thu nhập bình quân năm 2023 là 39,6/19,9 triệu đồng (gấp gần 2 lần mức lương bình quân tại đơn vị). 9 tháng năm 2024, anh Lâu có mức lương 45,6/18,2 triệu đồng (cao gấp 2,5 lần mức lương bình quân tại đơn vị).

Anh Nông Văn Thành - dân tộc Tày, đang làm việc tại Công trường Khai thác 6 - Công ty CP Than Núi Béo với thu nhập bình quân năm 2023 là 35/18,1 triệu đồng, 9 tháng năm 2024 là 35,8/18,2 triệu đồng, gần gấp đôi mức lương bình quân tại đơn vị. “Đây là những cá nhân tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững. Những thành tích đó đã góp phần quan trọng thể hiện vai trò của đoàn viên trong tham gia thi đua lao động sản xuất, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi Công ty, của Tập đoàn trong thời gian qua”, Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh Nguyễn Việt Phương nói.

Anh Nguyễn Văn Thuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên TKV cho biết, bên cạnh những dấu ấn nêu trên, phong trào thi đua lao động sản xuất, đăng ký đảm nhận mô hình thanh niên quản lý, tham gia quản lý ở các cơ sở Đoàn trực thuộc được thực hiện hiệu quả. Từ đầu năm 2024, tuổi trẻ TKV đã đảm nhận và hoàn thành 1.212 công trình thanh niên với tổng giá trị trên 233 tỉ đồng, 916 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, công tác điều hành và quản lý tại các đơn vị với giá trị làm lợi 18,1 tỉ đồng, 65 đề tài nghiên cứu khoa học với giá trị trên 65,5 tỉ đồng; 614 mô hình thanh niên trong lao động, sản xuất, kinh doanh được các cấp bộ Đoàn trực thuộc đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện hiệu quả góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của TKV.

Để ghi nhận những nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Tập đoàn, tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn và Đoàn Than Quảng Ninh đã tuyên dương 57 Gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, trong đó, có 7 đảng viên trẻ tiêu biểu, 30 cán bộ đoàn tiêu biểu, 20 lao động trẻ tiêu biểu và đoàn viên tiêu biểu.