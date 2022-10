Cần thu hút chuyên gia, nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số ngành công an

TPO - Sáng 10/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức “Hội nghị Chuyển đổi số ngành Công an nhân dân lần thứ nhất năm 2022 và công bố Ngày Chuyển đổi số ngành Công an”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đây là sự kiện khẳng định quyết tâm chính trị và sự tiên phong đi đầu của lực lượng Công an nhân dân trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời truyền tải thông điệp đổi mới, sáng tạo, đột phá trong thực hiện công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Thông điệp của Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã thống nhất lấy "Ngày chuyển đổi số Quốc gia" ngày 10/10 hằng năm là "Ngày Chuyển đổi số của ngành Công an".

“Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, tôi chính thức công bố ngày 10/10 hằng năm là "Ngày chuyển đổi số ngành Công an nhân dân” - Bộ trưởng Tô Lâm công bố tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đại diện cho Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Công an báo cáo tóm tắt các kết quả chuyển đổi số và công bố những tiện ích ngành Công an đã, đang và sẽ cung cấp cho người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc để xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia số, phát triển và thịnh vượng. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định một thành phần trong ba đột phá chiến lược là "chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số".

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, thời gian qua, Bộ Công an đã quyết liệt hành động, khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt và quyết tâm chính trị trong quá trình chuyển đổi số công tác quản lý dân cư, đặc biệt thể hiện qua việc triển khai “Đề án 06”, một nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương, với sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả, nỗ lực hết mình phục vụ nhân dân của lực lượng công an nhân dân thời gian qua; những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo bộ đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công cuộc chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số của ngành công an còn có những hạn chế và đối mặt với khó khăn, thách thức. Do đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Công an cần thống nhất nhận thức, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, quyết liệt tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ được nêu tại Hội nghị. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt vai trò thường trực trong tổ chức triển khai "Đề án 06" của Chính phủ; nghiên cứu ứng dụng công nghệ số và các sản phẩm của cuộc Cách mạng khoa học lần thứ 4 trong công tác nghiệp vụ ngành Công an; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách ưu tiên phù hợp để thu hút chuyên gia, nhân lực chất lượng cao về khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào phục vụ trong ngành Công an…

Tại Hội nghị, Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân (Trung tâm RAR), Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng các đối tác trưng bày các thiết bị đọc, tra cứu dữ liệu thẻ CCCD gắn chíp... Theo đại diện Công ty cổ phần dịch vụ EPAY, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm RAR xây dựng các giải pháp như xác thực thông minh dành cho sân bay, ứng dụng điện tử khai báo hải quan và xác thực ví điện tử bằng CCCD gắn chíp nhằm mục tiêu đem lại nhiều tiện ích cho người dân trong việc sử dụng các dịch vụ công và các dịch vụ số khác, đồng thời tham gia vào công cuộc chuyển đổi số theo đúng định hướng của “Đề án 06” đề ra.