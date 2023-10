Cần lan tỏa mạnh mẽ phong trào Sinh viên 5 tốt

TPO - Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu ra Ban chấp hành Hội với 27 thành viên. Anh Trần Linh đã tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Sáng 15/10, tại thành phố Vinh đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự chỉ đạo Đại hội có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội sinh viên Việt Nam; ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An cùng đại diện các cơ quan ban ngành tỉnh cùng 200 đại biểu đến từ Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng đại diện cho hơn 28.000 sinh viên trên toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An là diễn đàn để sinh viên phát huy tinh thần, trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và trí tuệ của sinh viên trên toàn tỉnh trong việc đánh giá kết quả công tác Hội khóa III, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Từ Đại hội này, cán bộ, hội viên, sinh viên tỉnh Nghệ An có dịp nhìn nhận lại những thành quả đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại của công tác Hội và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ qua, từ đó tạo nền tảng, động lực để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, đã có 3 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương 170 sinh viên sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 770 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Các hoạt động đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của sinh viên đã được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Hội Sinh viên tỉnh đã vận động từ nguồn xã hội hóa trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên với tổng giá trị hơn 5,3 tỷ đồng.

Nhìn lại chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ III, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X cho thấy, tổ chức các cấp Hội sinh viên của tỉnh Nghệ An đã có những bước phát triển mạnh mẽ về tổ chức và đổi mới sáng tạo về hoạt động, ngày càng đến gần hơn với sinh viên, là người bạn thân thiết, tin cậy của sinh viên.

Với hơn 28.000 hội viên đang sinh hoạt, rèn luyện tại 9 trường Đại học, Cao đẳng, phong trào “Sinh viên 5 tốt” trở thành một điểm sáng, đã phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng rãi trong sinh viên. Nhiều tấm gương sinh viên 5 tốt, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, sinh viên sống đẹp đã được tuyên dương.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những thành quả về công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Ông Lê Hồng Vinh đề nghị các phong trào của Hội Sinh viên phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, nhạy bén thích ứng để vừa đáp ứng yêu cầu chính đáng của sinh viên, vừa đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội sinh viên Việt Nam nhấn mạnh, công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có những bước phát triển mới, đạt được nhiều kết quả to lớn, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong hội viên, sinh viên và nhân dân trong toàn tỉnh. Thành tích xuất sắc của Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An được thể hiện rõ nét thông qua việc Hội Sinh viên tỉnh luôn nằm trong nhóm các cơ sở Hội dẫn đầu thi đua trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiều năm học liên tiếp.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cũng đã gợi mở một số vấn đề cho Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cụ thể, cần tối ưu hoá vai trò chủ thể của sinh viên trong hoạt động Hội.

Thứ hai, lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Sinh viên 5 tốt” đến hội viên, sinh viên toàn tỉnh;

Thứ ba, chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong phong trào sinh viên; xây dựng và phát huy vai trò của dữ liệu số trong việc thiết kế, triển khai hoạt động của tổ chức Hội. Hội Sinh viên các cấp cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành và triển khai các hoạt động của Hội;

Thứ tư, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An phải thực sự là người bạn gần gũi, thiết thân của sinh viên toàn tỉnh và phải trở thành cầu nối quan trọng giữa sinh viên với các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, để hội viên, sinh viên được quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt trong đời sống, trong học tập và rèn luyện.

Tại Đại hội cũng đã hiệp thương bầu 8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trước đó, Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới với 27 đại biểu; bầu Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh; bầu Trưởng Ban Kiểm tra; bầu Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028.