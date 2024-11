Cận cảnh văn phòng 3 nhà xe vừa bị đề nghị rút giấy phép hoạt động

Phản hồi sự việc trên, thiếu tá Đỗ Quang Hùng, Phó Trưởng Công an phường Nguyễn Du, Công an quận Hai Bà Trưng vừa cho biết, sự việc các nhà xe lập văn phòng rồi cho xe vào hoạt động vận tải trá hình là có thật. Do hoạt động sai chức năng, giấy phép nên Công an phường đang lập hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng thu hồi các giấy phép hoạt động văn phòng trên đường Lê Duẩn của các nhà xe “X.E Viet Nam”, nhà xe “Duy Khang”, nhà xe “Hà Hải”, nhà xe "Hoàng Bảo", "Tràng An".

Thời gian qua, báo Tiền Phong có nhiều phản ánh, thậm chí tuyến bài phản ánh tình trạng nhiều "bến xe lậu" mọc lên nhan nhản trên đường Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tại các bến xe này, xe khách, xe hợp đồng đeo logo, biển hiệu các nhà xe: “X.E Viet Nam”, nhà xe “Duy Khang”, nhà xe “Hà Hải”, nhà xe "Hoàng Bảo", "Tràng An"… vào dừng đỗ, đón trả khách, nhận - gửi hàng cả ngày đêm, gây rối loạn, ùn tắc giao thông.

Khi báo Tiền Phong phản ánh, cả Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) và Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng, Công an phường Nguyễn Du đã ra quân kiểm tra, xử phạt. Tuy nhiên, tình trạng xe dừng đỗ trên đường để đón trả khách, vẫn diễn ra, trong đó có sự việc sáng 26/11.