Cận cảnh robot dập lửa vụ cháy xưởng sản xuất hạt nhựa ở Hải Phòng

TPO - Robot TAF35 lần đầu tiên được Phòng Cảnh sát PCCC - Công an Hải Phòng điều động đến hiện trường vụ cháy kho xưởng sản xuất hạt nhựa tại xã An Hồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) tối 22/2 để hỗ trợ cảnh sát dập lửa.

Ngày 23/2, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC – Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện An Dương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng sản xuất hạt nhựa tại thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng (huyện An Dương).

Trước đó, tối 22/2, Cảnh sát PCCC Hải Phòng tiếp nhận thông tin vụ cháy xưởng sản xuất hạt nhựa rộng khoảng 500m tại thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng (huyện An Dương). Do đặc thù hóa tính của hạt nhựa, ngọn lửa bùng phát dữ dội trên diện rộng, tạo cột khói đen cao hàng trăm mét.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC - Công an Hải Phòng điều động 14 xe chữa cháy, 2 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe xi-téc và hàng chục cán bộ chiến sỹ. Đáng chú ý, lực lượng chức năng huy động 1 xe chở robot TAF35 chữa cháy đến hiện trường.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Hải Phòng cho biết, đây là lần đầu tiên Robot cứu hỏa TAF35 của đơn vị chiến đấu với giặc lửa. Trước đó, robot cứu hỏa TAF35 mới chỉ xuất hiện trong các đợt diễn tập hoặc trong các hoạt động tuyên truyền về công tác PCCC.

Được biết, Công an TP Hải Phòng là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước được Bộ Công an trang bị robot cứu hỏa TAF35. Robot cứu hỏa có xuất xứ từ Đức, được cấu tạo tua-bin chữa cháy gắn trên xe bánh xích, có thể vận hành bằng điều khiển từ xa, thích nghi với nhiều địa hình khác nhau.

Robot TAF35 dài gần 3m, nặng gần 4 tấn, khả năng vượt dốc là 30 độ, khả năng nghiêng 15 độ, tốc độ di chuyển tối đa 9 km/h và xoay 360 độ, trang bị tua-bin công suất 25 kW, phun nước xa đến 80m và người vận hành có thể điều khiển từ xa trong vòng bán kính 300m.

Trong vụ cháy nhà xưởng sản xuất nhựa trên, xét thấy mức độ cháy rất lớn, địa hình phức tạp và nhiều khói khí độc, nhiều vị trí con người khó tiếp cận để triển khai chữa cháy nên lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC quyết định điều động robot TAF35.

“Dù lần đầu chiến đấu với giặc lửa nhưng robot TAF35 đã phát huy hiệu quả dập lửa, hỗ trợ rất lớn, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho cán bộ chiến sỹ tham gia chữa cháy. Qua đó, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chiến đấu, vận hành hiệu quả hơn tính năng của robot TAF35 nói riêng và các phương tiện chữa cháy hiện đại nói chung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC Hải Phòng nói.