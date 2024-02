Cháy ngùn ngụt tại xưởng sản xuất hạt nhựa, dùng robot dập lửa

TPO - Cảnh sát PCCC - Công an thành phố Hải Phòng đã huy động robot chữa cháy đến hiện trường dập lửa vụ hỏa hoạn tại xưởng sản xuất hạt nhựa trên địa bàn huyện An Dương tối 22/2.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tối 22/2, tại xưởng sản xuất hạt nhựa rộng khoảng 500m tại thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng (huyện An Dương, thành phố Hải Phòng).Do đặc thù hóa tính của hạt nhựa, ngọn lửa bùng phát dữ dội trên diện rộng, tạo cột khói đen cao hàng trăm mét.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Hải Phòng điều động 14 xe chữa cháy, 2 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe xi-téc và hàng chục cán bộ chiến sỹ.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng huy động 1 xe chở robot chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an huyện An Dương và các lực lượng tăng cường khác tổ chức chữa cháy.

Sau nhiều giờ nỗ lực cùng phương tiện hiện đại chống lại biển lửa, đến gần sáng ngày 23/2, đám cháy được khống chế. Khu vực cháy được phun nước làm mát, không để lan sang các khu vực xung quanh.

Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng toàn bộ 500m2 nhà xưởng và thiết bị cùng nguyên liệu bị thiêu rụi. May mắn có nhiều tài sản có giá trị đã được lực lượng cứu hộ kịp thời chuyển đến nơi an toàn.