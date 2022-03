Cận cảnh quá trình đưa 7 con hổ vào lồng sắt, chuyển vào Quảng Bình

TPO - 7 cá thể hổ Đông Dương đã được Vườn Quốc gia Pù Mát bàn giao cho VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) để chăm sóc, bảo tồn.

Sáng 22/3, Vườn Quốc gia Pù Mát phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (SVW) đã làm lễ bàn giao và ký kết chuyển giao 7 cá thể hổ Đông Dương cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) chăm sóc, bảo tồn.

Số hổ này đã được gửi nuôi kể từ khi Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, thu giữ hồi tháng 8/2021.

Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết: "Sau một thời gian nuôi dưỡng, các cá thể hổ phát triển tốt, tăng cân nhanh nhưng điều kiện tại Pù Mát không thể đảm bảo cho việc chăm sóc lâu dài. Chúng tôi đã xin ý kiến của UBND tỉnh Nghệ An để chuyển giao cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng".

Ông Cường cho biết thêm, kinh phí chăm sóc 7 cá thể hổ đều khỏe mạnh, con nhỏ nhất nặng 56 kg, nặng nhất 64 kg. Để chuẩn bị chuyển giao, nhân viên chăm sóc đã tập cho hổ làm quen với lồng vận chuyển từ cách đây 2 tháng. Lồng dài 1m2, được tính toán phù hợp để có thể đưa vào chuồng nuôi dễ dàng. Hàng ngày, hổ được tập cho ăn trong góc lồng, để không có cảm giác sợ hãi. Lồng cũng được dùng để kiểm tra sức khỏe, cân nặng định kỳ cho hổ.

“Những con hổ được đưa vào lồng sắt từ một ngày trước mà không cần dùng thuốc mê. Cán bộ đơn vị cũng hạn chế cho hổ ăn no để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển. Sau khi hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận, đàn hổ được di chuyển bằng ôtô tải, thùng xe được che lợp lá cọ, thoáng khí, các lồng được buộc cố định với sàn và thành xe, tránh nghiêng, đổ lồng hoặc lồng bị dịch chuyển ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của các cá thể hổ trong quá trình vận chuyển vào Quảng Bình”, ông Cường cho hay.

Trước đó, ngày 1/8/2021, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) đã phá một vụ vận chuyển động vật hoang dã từ huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) ra huyện Diễn Châu (Nghệ An). Tang vật thu giữ là 7 cá thể hổ con còn sống, từ 1 đến 1,5 tháng tuổi.

Thời điểm tiếp nhận, một số cá thể có biểu hiện tiêu chảy, bị bệnh đường ruột. Bộ phận chuyên môn của Vườn Quốc gia Pù Mát dành những điều kiện tốt nhất để chăm sóc, cứu hộ, dùng thuốc kháng sinh và men tiêu hóa để làm ổn định đường ruột, mỗi ngày cho uống sữa 5 - 6 lần.

Sau hơn 7 tháng chăm sóc, hổ tăng cân, ổn định đường ruột. Chúng được nuôi thành từng chuồng xây bằng bê tông, có cửa sắt, rộng khoảng 12m2. Mỗi ngày, hổ được cho ăn hai lần vào bữa sáng và chiều. Suất ăn của hổ khoảng 2kg thịt, thay đổi luân phiên thịt gà, thỏ và bò để đảm bảo dinh dưỡng.

Tuy nhiên, do không có đủ điều kiện để nuôi các cá thể hổ này, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Pù Mát đã đề xuất xin chuyển 7 cá thể hổ tới Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để phù hợp việc nuôi dưỡng, bảo tồn.