Cận cảnh 'kho' nầm, tràng, chân gà... không rõ nguồn gốc chuẩn bị đưa ra thị trường

TPO - Kiểm tra cơ sở sơ chế, kinh doanh thực phẩm đông lạnh tại xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội, đoàn liên ngành phát hiện hàng loạt vi phạm cùng số hàng hóa lên tới hơn 3 tấn gồm chân gà, nầm, tràng...

Ngày 8/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện hàng loạt vi phạm tại cơ sở sơ chế, kinh doanh thực phẩm đông lạnh ở xã Kim Quan, huyện Thạch Thất.

Trước đó, ngày 7/1, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an huyện thạch thất và Công an xã Kim Quan tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sơ chế, kinh doanh thực phẩm đông lạnh Minh Quý (thôn Làng Kim 1, xã Kim Quan) do ông Cấn Văn Tr. làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác liên ngành đã phát hiện các hành vi vi phạm tại cơ sở này, như: bảo quản kinh doanh hàng hoá hết hạn sử dụng; sơ chế, kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với hoạt động sơ chế đóng gói thực phẩm; khu vực sản xuất có động vật côn trùng...

Đồng thời, lực lượng chức năng thu giữ tổng khối lượng hàng hoá vi phạm 3,27 tấn hàng hóa gồm nầm, tràng, chân gà, thịt, đuôi trâu bò các loại..., trị giá ước tính hơn 162 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.