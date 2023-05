Phát hiện hơn 1 tấn mỡ động vật, lòng non, nầm lợn không rõ nguồn gốc

TPO - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa phát hiện hơn 1 tấn mỡ động vật, lòng non, nầm lợn, kê gà… không rõ nguồn gốc.

Ngày 10/5, Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin, trong hai ngày 9 và 10/5, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm, Đội Quản lý thị trường số 22, phát hiện, thu giữ và xử lý hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cụ thể, ngày 10/5, phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm và Đội Quản lý thị trường số 22 tiến hành kiểm tra Công ty CP Sannycook Việt Nam có địa chỉ tại liền kề 19- OCT2, khu đô thị Ressco Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm do bà Hà Thị H. (SN 1985) làm giám đốc.

Qua kiểm tra đã phát hiện hơn nửa tấn thực phẩm đông lạnh gồm 45kg đùi gà đông lạnh, 31kg đùi gà hấp, 32kg gà tẩm bột, 11kg gà ủ muối nguyên con và 414kg mỡ động vật đông lạnh.

Làm việc với cơ quan chức năng bà H. thừa nhận số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc.

Trước đó, ngày 9/5, Đội Cảnh sát kinh tế công an quận phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 22 tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh hàng hóa tại dãy nhà N1D3, TDP 1, phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội do ông Đỗ Văn Th. (SN 1986, trú tại Tây Tựu, Bắc Từ Liêm) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện hơn nửa tấn thực phẩm đông lạnh gồm lòng non, kê gà, đuôi heo, hàm, tràng lợn, nầm lợn, ức vịt, mực, má lợn, chân gà, trứng gà non…không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã tạm giữ toàn bộ số thực phẩm trên, lập hồ sơ xử lý theo quy định.