Cầm súng chĩa vào bụng thách thức, người vợ bị chồng bắn thủng đại tràng

TPO - Thấy chồng cầm khẩu súng kíp tự chế định bắn lợn làm thịt, người vợ dí nòng súng chĩa vào bụng mình và thách thức: “Anh có giỏi thì bắn đi”.

Ngày 28/12, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ốc Văn Sơn (36 tuổi, trú xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, Nghệ An) về tội Giết người. Nạn nhân là chị Lữ Thị N., vợ Sơn.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 27/7, chị N. đi làm về thấy chồng đang ngồi uống rượu với hàng xóm nên nói lời trách móc. Sau cuộc nhậu, Sơn đi pha mì tôm ăn và tiếp tục bị vợ càu nhàu. Ăn xong mỳ, Sơn đi ngủ, còn chị N. sang nhà hàng xóm uống rượu.

Đến 23h cùng ngày, chị N. về đến nhà, thấy chồng cầm khẩu súng kíp tự chế định bắn lợn làm thịt. Người phụ nữ cầm lấy nòng súng, chĩa vào bụng mình và nói “Anh có giỏi thì bắn đi”.

Bị vợ thách thức, Sơn siết cò. Viên đạn ghém đi thẳng vào bụng chị N. gây thủng ruột non, thủng đại tràng, tử cung và bàng quang, bỏng hoại tử túi mật do hỏa khí... Chị N. sau đó được đi cấp cứu. Ngày hôm sau, Ốc Văn Sơn đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Chị N. bị tổn hại 92% sức khỏe. Vết thương của nạn nhân nếu không cấp cứu kịp thời có thể gây tử vong. Cơ quan chức năng xác định hành vi của Ốc Văn Sơn phạm vào tội Giết người.

Tại phiên tòa, bị cáo Ốc Văn Sơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Sơn khai do uống nhiều rượu, lại bị vợ thách thức nên không kiềm chế được hành vi, gây ra hậu quả.

Trong quá trình xét xử, bị cáo Sơn nhiều lần bật khóc, tỏ ra hối hận về hành vi của mình. Bị cáo gửi lời xin lỗi vợ và các con đồng thời mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc vợ, nuôi các con ăn học.

Chị N. do tình trạng sức khỏe không đảm bảo nên xin xét xử vắng mặt. Khi chị N. nằm viện, Ốc Văn Sơn đã chi trả 5,4 triệu đồng tiền thuê xe và chi phí thuốc men. Nạn nhân yêu cầu chồng bồi thường thêm 15 triệu đồng chi phí điều trị.

Xem xét toàn diện vụ án và các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ốc Văn Sơn 12 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Sơn phải đền bù cho vợ 15 triệu đồng.