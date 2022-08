Cách nào bảo vệ bác sĩ?

TP - Chỉ trong thời gian ngắn, 2 bác sĩ của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TPHCM liên tiếp bị người nhà của bệnh nhân hành hung. Làm cách nào để tạo môi trường an toàn không gian cứu người là câu hỏi đang cần lời giải đáp.

10 ngày, 2 vụ hành hung bác sĩ

Chỉ trong vòng 10 ngày, 2 vụ hành hung bác sĩ xảy ra tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TPHCM, gây xôn xao dư luận và khiến các bác sĩ sống trong tâm trạng hoang mang, lo lắng.

Vụ việc thứ nhất diễn ra đêm 27/7, bác sĩ P.H.T đang làm nhiệm vụ tại khoa Cấp cứu thì bất ngờ bị người nhà bệnh nhi xông vào chửi mắng bằng những lời lẽ thô tục, rồi tấn công, dùng tay bóp cổ, dọa giết.

Tại cơ quan công an, đối tượng tấn công bác sĩ khai tên là Đ.Q.B (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và thừa nhận hành vi tấn công bác sĩ. Đối tượng cho rằng phía bệnh viện đã chậm trễ trong việc can thiệp cho con gái 10 tuổi bị hóc xương cá.

Khi vụ việc trên đang trong quá trình điều tra, củng cố hồ sơ thì một vụ việc tương tự lại xảy ra tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định vào ngày 6/8. Khi bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân nữ 63 tuổi bị “suy hô hấp, phù phổi cấp, cơn tăng huyết áp” bằng phương pháp thở oxy qua mặt nạ, sử dụng thuốc theo phác đồ điều trị và truyền thuốc liên tục qua đường tĩnh mạch thì người bệnh muốn đi vệ sinh. Con trai của bệnh nhân là V.H.H (29 tuổi) yêu cầu nhân viên y tế đưa mẹ mình vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên, bác sĩ đánh giá tình trạng người bệnh chưa ổn định và không an toàn khi rời giường bệnh nên yêu cầu điều dưỡng hướng dẫn và đưa bô vệ sinh cho thân nhân để người bệnh đi vệ sinh tại giường. Con trai bệnh nhân không đồng ý với chỉ định này của bác sĩ nên quát mắng rồi bỏ ra ngoài, sau đó quay lại dùng dao nhọn đe dọa, tấn công bác sĩ. May mắn, các bác sĩ đã kịp thời tránh né nên không xảy ra sự cố đáng tiếc. Lực lượng công an đã nhanh chóng hỗ trợ trấn áp đối tượng và thu giữ con dao để điều tra làm rõ vụ việc.

Loay hoay tìm cách bảo vệ nhân viên y tế

Sau khi bị thân nhân người bệnh tấn công, trao đổi với phóng viên, bác sĩ P.H.T bức xúc nói: “Gần như tuần nào, các tua trực cũng bị người bệnh hoặc thân nhân người bệnh hành hung. Chúng tôi luôn nỗ lực hết sức mình để cùng lúc cứu chữa cho rất nhiều người trong tình trạng cấp cứu. Tuy nhiên, người bệnh và cả thân nhân không thấu hiểu, đồng cảm mà cho rằng chúng tôi làm việc thiếu trách nhiệm nên thường có những hành vi đe dọa hoặc tấn công để ép nhân viên y tế thực hiện ngay lập tức các yêu cầu của họ. Tôi hy vọng pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh đối tượng sai phạm”.

BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân Gia Định chia sẻ: “Trong cuộc chiến chống lại bệnh tật cần có sự phối hợp giữa bác sĩ, bệnh nhân và thân nhân người bệnh với mục tiêu chung là chiến thắng bệnh tật. Môi trường của bệnh viện phải thực sự an toàn để người bệnh đến thăm khám, điều trị tốt nhất và nhân viên y tế được làm việc trong điều kiện tốt nhất. Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm giải quyết thật nhanh, sớm các vụ việc để ổn định hoạt động khám chữa bệnh”.

BS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: An ninh bệnh viện, đặc biệt là tại khoa Cấp cứu - nơi đầu sóng ngọn gió của các bệnh viện thường xảy ra những vụ việc gây mất an ninh trật tự, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của cả y bác sĩ và người bệnh. Sở Y tế đang chủ động thiết lập quy trình ứng phó nhanh với các tình huống gây mất an ninh trật tự nhằm xử lý kịp thời các sự việc xảy ra trên cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an để bảo vệ nhân viên y tế. Sau khi xảy ra liên tiếp những vụ việc hành hung bác sĩ, chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội để mang tính răn đe”.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết đang triển khai những giải pháp nhằm chủ động giải quyết sớm những vướng mắc, bức xúc của người bệnh và thân nhân. BS Anh Dũng nói: “Chúng tôi kêu gọi người dân sử dụng dịch vụ y tế, nếu có vấn đề chưa hài lòng, cần góp ý, người dân chủ động phản ánh đến đường dây nóng, báo cáo khẩn cấp hoặc gửi thông tin đến phần mềm trực tuyến phản ảnh của Thanh tra Sở Y tế. Thời gian tới, mỗi tuần, Sở Y tế cũng sẽ triển khai chương trình trao đổi trực tiếp để lắng nghe ý kiến của người dân sử dụng dịch vụ y tế”.

Luật sư Nguyễn Minh Tường (Cty Luật Phạm Nguyễn, TPHCM) cho rằng, các đối tượng đã có hành vi cố tình xâm phạm đến quyền của người hành nghề y, gây tổn hại về thể chất, tinh thần và danh dự của nhân viên y tế, nguy cơ gây mất an toàn cho cả người bệnh. Hành vi hành hung bác sĩ của các đối tượng cần phải nghiêm trị theo đúng quy định của pháp luật hình sự. “Quá trình điều tra của cơ quan công an bước đầu cho thấy các đối tượng có dấu hiệu rõ ràng của hành vi “chống người thi hành công vụ”. Theo Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật. Mức hình phạt cao nhất cho tội danh này là 7 năm tù”, luật sư Minh Tường cho hay.