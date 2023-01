Các trung tâm đăng kiểm tiếp tục 'nóng': 3 ngày chưa đăng kiểm xong

TP - Nhiều trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội đóng cửa khiến lượng xe tới các trung tâm còn mở tăng đột biến. Nhiều người xếp hàng từ 2 - 3 giờ sáng nhưng quá trưa vẫn chưa đến lượt.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại Trung tâm Đăng kiểm 2903V - Đại học Giao thông vận tải lúc 12h trưa 11/1, ô tô xếp 3 hàng kéo dài từ Trung tâm đến ngã tư Đường Láng. Có những tài xế đến đăng kiểm từ 2h sáng để xếp chỗ lấy số, nếu đến đăng kiểm sau 7h30 khả năng cao phải chờ đến sáng hôm sau để xếp hàng. Sau khi đi qua cổng Trung tâm, mỗi xe một số thứ tự. Kiểm định viên ở đây khuyến cáo tài xế để số vào trong xe tránh trường hợp bị đổi số, mất số.

Tài xế Dương cho biết, đây là ngày thứ 3 anh đi đăng kiểm. Ngày đầu tiên (9/1), anh đến Trung tâm Đăng kiểm 2903S - số 3 Lê Quang Đạo nhưng quá đông nên không lấy được số. Hôm sau anh ra sớm lấy số nhưng đúng thời điểm lực lượng công an đến kiểm tra, phong tỏa trung tâm này. Ban đầu, cơ quan công an yêu cầu giữ toàn bộ xe và cả giấy tờ các xe đến đăng kiểm. Tuy nhiên, sau đó lực lượng chức năng trả lại giấy tờ xe. "Hôm nay là ngày thứ 3 tôi đi đăng kiểm, mong rằng suôn sẻ", anh nói.

Ngày 11/1, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin, 33 trung tâm đăng kiểm trên cả nước đang tạm dừng hoạt động tại 13 tỉnh, thành phố, gồm: Phú Thọ, Hoà Bình, Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh. Nhiều nhất trong danh sách này là Hà Nội với 11 trung tâm tạm dừng hoạt động.

Không may mắn như tài xế Dương, anh Tuấn đã phải ăn ngủ ngoài trạm đăng kiểm 3301S (Km15, Quốc lộ 6, quận Hà Đông) nhiều ngày do bị thu giấy tờ. Theo anh Tuấn, đêm 9/1 anh đến đăng kiểm tại đây. Nhưng khi đang làm thủ tục khám xe thì trung tâm đóng cửa để công an làm việc. Toàn bộ giấy tờ bị thu, xe không thể đi lại nên anh Tuấn buộc phải ngủ bên ngoài cổng trạm đăng kiểm để chờ được trả giấy tờ đi đăng kiểm nơi khác.

Tại Trung tâm Đăng kiểm 2910D Đền Lừ, ô tô cũng xếp hàng dài, nhiều tài xế bức xúc vì phải nghỉ làm cả ngày, vạ vật ăn ngủ trên xe nhưng vẫn chưa tới lượt đăng kiểm. Anh Nguyễn Việt Hùng (quận Hai Bà Trưng) cho biết, anh có mặt tại trung tâm lúc 5h sáng, được phát số 126. Nhưng đến quá trưa vẫn chưa đến lượt. "Hiện còn rất nhiều xe đang chờ đăng kiểm, không biết có xong trong ngày được không. Tôi xác định xin nghỉ làm thêm ngày mai nếu hôm nay chưa đăng kiểm xong", anh Hùng nói.

Tại Trung tâm Đăng kiểm 2932D - số 9 đường Pháp Vân (quận Hoàng Mai), có tài xế lấy số từ ngày 10/1, nhưng không kịp kiểm định trong ngày. Hôm sau quay lại, chờ suốt 6 tiếng vẫn chưa đến lượt khám xe.

Một lãnh đạo trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội cho biết, hiện nay nhiều trung tâm đăng kiểm tư nhân đóng cửa hoặc bị cơ quan chức năng kiểm tra khiến cho lượng xe ùn ứ tại các trung tâm còn mở.

Sáng 10/1, lực lượng chức năng khám xét Trung tâm Đăng kiểm 29-03S (đường Lê Quang Đạo quận Nam Từ Liêm). Cùng ngày, Trung tâm Kiểm định xe cơ giới Hà Nội 33.01S (quận Hà Đông) cũng bị khám xét, tạm thời đóng cửa khiến nhiều phường tiện bị kẹt tại đây.