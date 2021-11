Các địa phương sẵn sàng đón khách quốc tế

TP - Nhiều địa phương được lựa chọn thí điểm đã sẵn sàng đón khách quốc tế từ tháng 11.

Sở Du lịch TPHCM vừa đề xuất dự thảo kế hoạch tổ chức đón khách du lịch quốc tế sử dụng “hộ chiếu vắc xin” dành cho mùa du lịch cuối năm 2021 và 2022, bao gồm các giai đoạn, điều kiện theo hướng dẫn chung.

Giai đoạn 1, từ tháng 12/2021, các công ty du lịch thí điểm đón khách quốc tế sử dụng “hộ chiếu vắc xin” theo tua du lịch trọn gói. Giai đoạn 2, từ tháng 1/2022, các công ty du lịch được mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế. Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại TPHCM trong thời gian 7 ngày (trước mắt kết nối Kiên Giang, Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh và có thể bổ sung thêm một số địa phương khác).

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng cho biết,“Tới thời điểm này, khoảng 20% các khách sạn, nhà hàng ở Đà Nẵng đăng ký hoạt động lại. Dự kiến đến Giáng sinh sẽ mở lại nhiều dịch vụ hơn nữa, khoảng 50% bởi đây là thời điểm du khách đến nhiều”, ông Dũng thông tin. Các đơn vị đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ăn, ở, đi lại của du khách. Căn cứ trên tín hiệu thị trường, các cơ sở sẽ tiếp tục mở thêm.

Tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó giám đốc Công ty TNHH Anh Tuấn Phát, cho biết đã liên hệ với các đối tác để nối lại các tua tuyến sẽ thực hiện trong thời gian tới. “Nhiều nơi báo đã có khách và chỉ chờ thời gian để đón”, ông Tuấn nói.

Lãnh đạo Công ty CP Du lịch Nhật Minh trụ sở tại Nha Trang cho biết, dự kiến, ngày 11/11, công ty sẽ tổ chức một chuyến bay từ sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) và một chuyến bay từ sân bay quốc tế Narita (Nhật Bản) đến Cam Ranh (Khánh Hòa) đưa khách Nhật Bản, Hàn Quốc đến Khánh Hòa. Mỗi chuyến bay có khoảng 200 “khách du lịch xanh”, tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Theo ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn này, số lượng khách quốc tế trực tiếp đến Quảng Ninh rất ít, nguồn khách quốc tế chính từ trước đến nay của tỉnh đều đến từ Trung Quốc nhưng hiện nay Việt Nam đã cửa mở song nước bạn đang tạm đóng bởi họ thực hiện chủ trương “Zero COVID”.

Tới đây, những khách quốc tế sau khi trải nghiệm du lịch tại Phú Quốc hoặc Nha Trang trong 7 ngày, nếu có nhu cầu ra Quảng Ninh, tỉnh chuẩn bị cơ sở lưu trú để đón khách an toàn.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam cho hay, trước mắt Quảng Nam triển khai giai đoạn 1 đón khách quốc tế theo tua trọn gói, khép kín. Theo đó, khách du lịch tham quan vào ở 3 điểm là khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana, Vinpearl Nam Hội An và TUI BLUE Nam Hội An. Ngoài ra, 2 điểm khách quốc tế có thể đến tham quan là khu đền tháp Mỹ Sơn và khu phố cổ Hội An.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cho biết, địa phương này đang chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và sẵn sàng tiếp đón khách du lịch theo từng cấp độ dịch. Các hãng du lịch lữ hành cũng đã bắt đầu tiếp cận, tìm hiểu thông tin và đăng ký bước đầu.