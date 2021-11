Ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tăng, TT-Huế siết chặt nhiều hoạt động

TPO - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế vừa ban hành thông báo mới nhằm siết chặt các hoạt động, dịch vụ trên địa bàn do các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tiếp tục tăng.

Sáng 7/11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế cho biết, tính từ cuối tháng 4 đến nay, trên địa bàn ghi nhận 1.316 ca F0, hiện điều trị 368 ca. Trước đó, chỉ tính riêng trong ngày 6/11, tỉnh TT-Huế ghi nhận có 64 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó tại cộng đồng có 22 ca thuộc các phường của TP Huế (gồm Vỹ Dạ, An Cựu, An Tây, An Đông, Thủy Bằng, Đông Ba) và một số địa phương khác trong tỉnh.

Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, TT-Huế đã ban hành thông báo mới điều chỉnh các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kể từ ngày 7/11, theo quy định mới của tỉnh, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhà hàng, quán ăn, quán cà phê... được phép hoạt động, thực hiện biện pháp an toàn phòng dịch, nhưng phải giãn cách tối thiểu 2 mét giữa các bàn, quét mã QR, phục vụ không quá 50% công suất và không quá 50 khách hàng trong cùng một thời điểm.

Các cơ sở này phải đăng ký với chính quyền địa phương về thực hiện các quy định phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát các điều kiện an toàn phòng, chống dịch. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện việc quét mã QR. Đây được xem là điều kiện bắt buộc để cho phép hoạt động.

Đối với tiệc cưới, hỏi, liên hoan, tiệc mừng được tổ chức nhưng phải đảm bảo thực hiện theo quy định giãn cách tối thiểu 2 mét giữa các bàn, quét mã QR, phục vụ không quá 50% công suất và không quá 50 người. Việc tổ chức đám tang, việc hiếu phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, hạn chế tập trung đông người và vận động người dân tổ chức theo hình thức đơn giản.

Hoạt động thể dục, thể thao trong nhà, ngoài trời được hoạt động nhưng phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và quét mã QR. Riêng các hoạt động thể thao trong nhà không được hoạt động quá 50% công suất.

Hoạt động giáo dục, đào tạo, dạy nghề duy trì dạy học trực tiếp. Đối với những địa bàn có yếu tố dịch tễ nguy cơ cao hoặc các trường học có F0 thì xem xét các yếu tố dịch tễ, tổ chức kết hợp dạy học qua truyền hình, dạy học trực tuyến; cho học sinh đến trường ngay khi đã tầm soát, bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch.

Các di tích lịch sử, văn hóa, các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh được hoạt động khu vực ngoài trời, không tổ chức tham quan, hoạt động trong nhà, đảm bảo quy định về phòng, chống dịch.

Các hoạt động sinh hoạt tôn giáo được phép tổ chức, nhưng không quá 50 người và không quá 50% công suất tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Bộ GTVT.

Các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết phải tạm dừng kể từ ngày 7/11. Trường hợp thực sự cấp thiết phải tổ chức, người đứng đầu đơn vị, địa phương giữ vai trò quyết định và chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng, quán ăn, trạm dừng, điểm bán hàng đặc sản lưu niệm, điểm rửa xe dọc tuyến Quốc lộ 1 (hầm Hải Vân - cầu vượt Thuỷ Phù tại Km 842 - đường tránh Huế - vòng xuyến vào phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà - địa giới tỉnh TT-Huế và tỉnh Quảng Trị).

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage, xông hơi, cơ sở thẩm mỹ, spa, game online, rạp chiếu phim, pub beer; hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; các giải thi đấu thể thao phải tạm dừng hoạt động.