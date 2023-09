Bụi mù mịt tại dự án nâng cấp quốc lộ 1.300 tỷ đồng khiến người dân bức xúc

TPO - Nhiều khu vực thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua địa bàn Diễn Châu (Nghệ An) tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đặc biệt, tình trạng bụi mù mịt trên cả tuyến đang "bức tử" người dân.

Quốc lộ 7 có tổng chiều dài 227 km, điểm đầu từ nút giao tại Km0 với Quốc lộ 1A tại huyện Diễn Châu cho đến điểm cuối là Cửa khẩu Nậm Cắn, Kỳ Sơn (Nghệ An).

Để phục vụ yêu cầu phát triển, Bộ Giao thông vận tải đồng ý cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; giao Tổng Cục đường bộ làm chủ đầu tư, thi công giai đoạn 2021-2025. Tổng kinh phí đầu tư 1.300 tỷ đồng.

Dự án được khởi công ngày 7/9/2022 và theo kế hoạch ban đầu, 5 km qua Diễn Châu sẽ hoàn thành trong tháng 7/2023 để kịp thông xe kỹ thuật với cao tốc Bắc - Nam, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Tuy nhiên, do tiến độ dự án thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu chuyển đến 2/9 mới thông xe kỹ thuật và đến 24/7/2023 huyện Diễn Châu mới bàn giao xong mặt bằng Quốc lộ 7 cho đơn vị thi công nên trên công trường vẫn đang ngổn ngang, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ghi nhận tại tuyến Quốc lộ 7 qua địa bàn huyện Diễn Châu ngày 20/9, nhà thầu đang gấp rút thi công. Tại nhiều điểm thi công, đa số đều không có biển báo, người hướng dẫn, phân luồng giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông.

Đáng lo ngại nhất là tình trạng bụi bay mù mịt trên cả tuyến đường do xe trọng tải lớn chạy liên tục, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, đặc biệt là tại nút giao giữa Quốc lộ 7 và cao tốc Bắc - Nam. Bụi tràn vào hàng quán, nhà dân khiến cuộc sống đảo lộn.

Anh Thân, một hộ dân sinh sống bên Quốc lộ 7 bức xúc: “Gần 2 năm dự án nâng cấp Quốc lộ 7 được khởi công cũng là quãng thời gian chúng tôi sống không yên ổn, sinh hoạt bị đảo lộn, kinh doanh buôn bán kém hẳn, hàng hóa bị phủ kín bởi bụi. Chúng tôi luôn đồng hành cùng những dự án phát triển giao thông, nhưng đơn vị thi công phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn, môi trường cho người dân sinh sống tại các khu vực này”.

Do tính chất công việc, mỗi ngày, chị Nguyễn Thị Hoa (36 tuổi, trú xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu) phải đi qua con đường này, con đường bụi trắng xóa trở thành nỗi ám ảnh. “Bụi lắm. Bụi trắng như sương mù, khiến người đi đường rất khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Sợ nhất là đâm vào người khác hoặc lúc có xe tải đi qua”, chị Hoa nói.

Theo quan sát, mặc dù đơn vị thi công có huy động xe phun tưới giảm bụi nhưng phạm vi chỉ xung quanh điểm giao cắt. Mặc dù tưới nước nhưng dưới điều kiện thời tiết nắng nóng và tần suất xe chở đất đá nhiều nên chỉ thời gian ngắn là lại trở về nguyên trạng.

Ông Lê Mạnh Hiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết: “Thời gian qua, Ban an toàn giao thông huyện liên tục nhắc nhở và có văn bản yêu cầu các nhà thầu trong quá trình thi công phải có các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông qua lại. Riêng nút giao Quốc lộ 7 với cao tốc Bắc - Nam ở xã Diễn Cát, yêu cầu các đơn vị chấp hành các cam kết về bảo vệ môi trường khi thi công qua khu vực dân cư. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nếu như đơn vị nào không chấp hành các giải pháp đảm bảo môi trường, an toàn cho người dân”.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ 80 km/giờ; riêng các đoạn qua đô thị, tốc độ thiết kế 60 km/giờ, bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 11m, các đoạn qua đô thị rộng từ 20 - 25m. Trong tổng số 36 km chính phải tập trung hoàn thành, đoạn từ Diễn Châu - Đô Lương có chiều dài 9,18 km (từ Km0 đến Km9 +180) bao gồm đoạn qua Diễn Châu 5 km và đoạn Yên Thành - Đô Lương 4,18 km.