BSR tiếp tục ghi nhận kết quả SXKD tích cực trong quý 3/2022

Công ty CP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 ghi nhận doanh thu 39.570 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 514 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 455 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, BSR đạt doanh thu 126.720 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 13.678 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 12.899 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của BSR đạt 74.243 tỷ đồng, tăng 11% so với thời điểm đầu năm 2022. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 19.139 tỷ đồng, hàng tồn kho tương đương 13.821 tỷ đồng, tài sản cố định là 18.516 tỷ đồng,… Trước đó, vào đầu tháng 10/2022, trong buổi làm việc với lãnh đạo Petrovietnam, BSR cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2022, NMLD Dung Quất (đơn vị do BSR quản lý, vận hành) đạt công suất vận hành trung bình 105%, sản xuất được khoảng 5,18 triệu tấn sản phẩm các loại, đạt 106% kế hoạch 9 tháng và đạt 80% kế hoạch năm 2022. Tổng sản lượng tiêu thụ hơn 5 triệu tấn sản phẩm các loại, đạt 106% kế hoạch 9 tháng và đạt 78% kế hoạch năm. Cũng trong 9 tháng qua, BSR đóng góp vào ngân sách Nhà nước ước đạt gần 14 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị còn thử nghiệm thành công 2 loại dầu thô mới là Rabi Light (25% vol) và Hải Thạch (15%vol). Chế biến thử nghiệm thành công SRLS FO nhập từ NSRP (Công ty TNH Lọc Hoá dầu Nghi Sơn), tại RFCC. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, BSR sẽ tiếp tục vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định, liên tục ở công suất cao và cơ cấu sản phẩm tối ưu phù hợp với nhu cầu và tình hình thị trường để tối đa hoá hiệu quả SXKD. BSR sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ, đánh giá và dự báo tình trạng hoạt động của các trang thiết bị, đặc biệt là các thiết bị, hệ thống quan trọng; Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và chế biến thử nghiệm các loại nguyên liệu (dầu thô, các cấu tử trung gian); Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới và kéo dài chuỗi giá trị sản phẩm hiện hữu của Nhà máy. Công suất vận hành dự kiến năm 2023 của NMLD Dung Quất là 103% công suất với 300 ngày vận hành (trừ 50 ngày để thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần 5 và 15 ngày dự phòng). Việc duy trì NMLD Dung Quất hoạt động ở công suất cao, BSR đã góp phần quan trọng đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn về nguồn hàng, việc nhập khẩu khó khăn, phụ phí nhập khẩu cao.

QN