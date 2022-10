Tôn vinh tập thể, cá nhân xuất sắc trong chuỗi hoạt động của BSR

Ngày 24/10/2022, Công đoàn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức lễ tổng kết và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ văn hóa Dầu khí năm 2022, góp phần xây dựng văn hóa BSR.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội đã đánh giá cao và tuyên dương những thành tích tiêu biểu trong công tác văn hóa, thể thao của các tập thể, cá nhân. Điều này đã góp phần nâng cao ý nghĩa, mục đích của việc lan tỏa văn hóa doanh nghiệp tại BSR. Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội gửi lời chúc các VĐV, thí sinh đạt những thành tích cao trong các hoạt động của BSR, Petrovietnam thời gian vừa qua.

Tại chương trình, Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Dương cũng đã gửi lời chúc mừng đến các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuỗi các hoạt động góp phần xây dựng văn hóa BSR: “Điều đáng ghi nhận nhất là nỗ lực của tất cả chúng ta trong việc góp phần vào sự thành công mốc 35 triệu giờ công an toàn của NMLD Dung Quất, khẳng định sự thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh. BSR một lần nữa khẳng định thương hiệu trong công cuộc triển khai đề án văn hóa doanh nghiệp”.

Bằng sự quyết tâm, không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức các phong trào để lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, gắn kết thành viên, trong thời gian qua, Công đoàn BSR đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động và đạt thành tích cao.

Trong đó, Hội thi lan tỏa văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn BSR đã được tổ chức, thu hút 3.890 lượt CBCNV tham gia. Đã có 111 cá nhân và 10 tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Tổng kết Hội thi lan tỏa văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn BSR, 10 tập thể đã được tuyên dương với Giải Nhất thuộc về Công đoàn bộ phận Kinh doanh - Thương mại, Giải Nhì thuộc về Công đoàn bộ phận Nhân lực - Pháp chế, Giải Ba thuộc về Công đoàn bộ phận Quản lý chất lượng và Công đoàn bộ phận Tài chính - Kế hoạch, Giải Khuyến khích thuộc về Công đoàn bộ phận Ban Quản lý NCMR NMLD DQ, Công đoàn bộ phận Xử lý lưu huỳnh, Công đoàn bộ phận An toàn môi trường, Ban Thương mại dịch vụ, Ban Kinh tế kế hoạch, Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực.

Ngày 10/7/2022, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã đạt được dấu mốc lịch sử - 35 triệu giờ công an toàn không có tai nạn lao động mất ngày công (tính từ ngày 02/6/2014). Để có được thành tích như trên là sự cam kết của các cấp lãnh đạo BSR cho công tác đảm bảo an toàn; là sự nỗ lực không ngừng, sự đoàn kết và trên hết là tinh thần làm việc sáng tạo, ý thức tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn an toàn của mỗi người lao động, nhà thầu khi làm việc tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Tại lễ tuyên dương, Chương trình 35 triệu giờ công an toàn đã trao giải cho 10 tập thể xuất sắc: Ban Vận hành sản xuất, Ban An toàn môi trường, Ban Kiểm tra thiết bị, Ban Bảo dưỡng sửa chữa, Ban Quản lý chất lượng, Ban Nghiên cứu phát triển, Ban Quản lý vật tư, Ban Điều độ sản xuất, Ban Quản lý cảng biển, Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực.

Trong khuôn khổ của chương trình, Hội thi Tay nghề Dầu khí đã được ghi nhận bởi những thành tích cao của Đoàn BSR tham dự tại Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC) ngày 6/8 đến 10/8 vừa qua với giải khuyến khích toàn đoàn và 1 giải nhất, 4 giải Ba và 3 giải khuyến khích ở các nội dung khác nhau.

Tham dự Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành Dầu khí diễn ra trong hai ngày 29-30/9/2022 tại thành phố Vũng Tàu vừa qua, đội tuyển BSR cũng xuất sắc đạt Giải Nhất toàn đoàn.

Nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt mốc 35 triệu giờ công an toàn, nhằm tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể CBCNV BSR và nhà thầu về việc tham gia đảm bảo an toàn tuyệt đối cho NMLD Dung Quất, Công đoàn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn phối hợp với Ban An toàn Môi trường BSR tổ chức Giải chạy bộ “Run For Safety” lần thứ 2. Giải chạy được tổ chức trong 35 ngày từ ngày 24/7/2022 đến ngày 28/8/2022 thu hút 732 VĐV tham gia bao gồm CBCNV, người thân và đối tác.

Chương trình đã khen thưởng cho các tập thể có thành tích cao của Giải chạy bộ “Run For Safety”: Giải Nhất thuộc về Công đoàn Bộ phận An toàn môi trường, Giải Nhì thuộc về Công đoàn Bộ phận Xử lý lưu huỳnh, Giải Ba thuộc về Công đoàn Bộ phận Tài chính - Kế hoạch, Giải Khuyến khích: Công đoàn Bộ phận Kinh doanh - Thương mại, Giải đồng hành thuộc về CLB Runner của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Bên cạnh đó, hưởng ứng Tuần lễ văn hóa Dầu khí, Công đoàn BSR đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa và thiết thực, góp phần lan tỏa Văn hóa Dầu khí nói chung và văn hóa doanh nghiệp BSR nói riêng và đã được Công đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá cao và được khen thưởng tại Lễ khai mạc Tuần lễ văn hóa Dầu khí tại Hà Nội.

Hội thao ngành Dầu khí phía Bắc được tổ chức từ ngày 19/8-28/8/2022 với tổng số trên 3.100 VĐV tham gia từ 28 đơn vị trong Tập đoàn tranh tài ở 10 môn thi đấu. Với tinh thần thể thao “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, Đoàn thể thao BSR đã xuất sắc giành Giải Đặc biệt với 20 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng và trở thành Đoàn VĐV xuất sắc nhất Hội thao ngành Dầu khí khu vực phía Bắc.

Tại giải Đất Mũi Cà Mau Marathon 2022 - Cup PetroVietnam do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức, Đoàn VĐV BSR đã đăng ký tham gia đầy đủ 04 cự ly: 5, 10, 21 và 42km và đạt thành tích xuất sắc với: 02 giải nhì chung cuộc; 02 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 01 giải khuyến khích và 01 giải nhất nhóm tuổi 30 - 39 của Cup PetroVietnam.