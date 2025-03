Bột nước mát Livecool hương râu bắp: Lựa chọn mới cho người tiêu dùng hiện đại

Đồng hành cùng người tiêu dùng Việt từ năm 2015, nhãn hàng Livecool vẫn không ngừng nỗ lực cải tiến, đổi mới nhằm củng cố vị thế vững chắc trên thị trường sủi thanh nhiệt nói riêng và dược phẩm nói chung.

Đồ uống thanh nhiệt từ thảo dược – Xu hướng lựa chọn của người tiêu dùng hiện đại

Có mặt trên thị trường từ năm 2015, Sủi thanh nhiệt Livecool ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và dần khẳng định vị thế trong lòng người tiêu dùng Việt. Viết tiếp câu chuyện về dòng sản phẩm thanh nhiệt từ dược liệu sạch, Công ty Cổ phần Nam Dược tiếp tục ra mắt sản phẩm Bột nước mát Livecool hương râu bắp. Sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất nhằm hướng đến một lối sống lành mạnh, đáp ứng được cả người dùng khó tính nhất.

Dù chỉ mới xuất hiện trên thị trường 3 tháng, Bột nước mát Livecool hương râu bắp đã nhanh chóng tạo được dấu ấn mạnh mẽ khi liên tục nhận về những phản hồi tích cực từ người tiêu dùng nhờ hiệu quả thanh nhiệt, hương vị dễ uống và trải nghiệm sử dụng tiện lợi. Không chỉ vậy, sản phẩm còn ghi nhận doanh số bán hàng tăng trưởng vượt kỳ vọng, cho thấy sức hút lớn và tiềm năng trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc sản phẩm thanh nhiệt hiện đại.

Bột nước mát Livecool hương râu bắp - Sự cải tiến từ nước mát truyền thống

Nước râu bắp đã quá quen thuộc và gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Hương thơm đặc trưng, vị ngọt thanh cùng tác dụng hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc, khiến nước râu bắp trở thành thói quen sử dụng của nhiều người, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Thực tế cho thấy nhiều loại nước mát trên thị trường hiện nay vẫn còn tồn tại nỗi lo về vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa kể đến chất lượng thành phần hay hiệu quả sử dụng chưa được kiểm chứng rõ ràng.

Từ thực tế đó, Bột nước mát Livecool hương râu bắp ra đời như một giải pháp thay thế hiện đại và an toàn hơn cho thói quen uống nước mát truyền thống. Với thành phần rõ ràng, nguồn gốc từ thiên nhiên như Râu bắp, Rễ tranh, Mía lau, Hoa cúc trắng, Actiso, Linh chi đỏ cùng quy trình sản xuất theo dây chuyền hiện đại đạt chuẩn GMP- WHO cho ra sản phẩm với chất lượng cao, an toàn, lành tính. Với dạng gói nhỏ gọn, bạn có thể mang sản phẩm bên mình khắp mọi nơi và chưa đầy 2 phút đã có ngay một cốc nước mát thơm ngon, tốt cho sức khỏe. Đây chính là bước tiến mới trong việc hiện đại hoá thói quen uống nước mát của người Việt.

Cảm nhận của những khách hàng đầu tiên thưởng thức Bột nước mát Livecool hương râu bắp

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Loan, 47 tuổi, (TP. HCM) “Ngày trước nấu được một nồi nước râu bắp, rễ tranh phải mất cả nửa ngày từ khâu chuẩn bị, làm sạch đến công đoạn đun. Giờ biết đến sản phẩm Bột nước mát Livecool hương râu bắp, chỉ cần vài phút là pha xong rồi quá tiện lợi. Uống vào thấy cơ thể mát từ bên trong, nhiệt miệng cũng đỡ nhiều mà còn có thời gian làm những công việc khác. Tôi cho gia đình uống mà từ ông chồng đến đứa cháu đều khen, từ nay uống Livecool râu bắp thay được mấy loại nước ngọt nhiều đường quá tốt rồi.”

Chị Đinh Thị Phượng, 28 tuổi, (TP.HCM) “ Trước mình có thói quen uống nước mát nhưng không có thời gian nấu nên mình thường tấp vào mấy chỗ vỉa hè bán. Nhưng uống cũng hơi lo về chất lượng, nhiều lúc còn bị muộn giờ làm, hôm nhớ hôm quên bất tiện lắm. Trước mình có dùng Sủi thanh nhiệt Livecool hương chanh và dưa gang, thấy sản phẩm bột nước mát hương râu bắp mới ra là mình thử liền. Uống được 1 hộp rồi giờ mua dùng tiếp, mình để ở văn phòng một hộp, tiện lắm ngày làm đôi cốc thanh nhiệt, giảm nóng trong, nhiều đồng nghiệp hỏi mình giới thiệu liền. Mình thấy Bột thanh nhiệt Livecool hương râu bắp rất phù hợp với xu hướng đồ uống healthy mà mình đang hướng đến.”

Bột nước mát Livecool hương râu bắp được Công ty Cổ phần Nam Dược dày công nghiên cứu từ y học dân gian và sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt chuẩn GMP-WHO. Sản phẩm là sự kết hợp của những dược liệu sạch như Râu ngô, Rễ tranh, Mía lau, Hoa cúc trắng, Actiso, Linh chi đỏ, được sử dụng từ ngàn năm trong việc hỗ trợ thanh nhiệt, làm mát gan, giảm nóng trong người.

Thương hiệu Livecool đã để lại nhiều dấu ấn trong gần 10 năm có mặt trên thị trường, đạt nhiều giải thưởng như hai lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (Vietnam Value) 2022 & 2024, giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” của Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF).

Bộ sản phẩm TPBVSK sủi thanh nhiệt Livecool chứa chiết xuất chanh tươi và các thảo mộc thiên nhiên như rau má, actiso, linh chi đỏ, có tác dụng hỗ trợ thanh nhiệt cơ thể, mát gan, giảm nóng trong người, giảm các triệu chứng nóng trong như nhiệt miệng, mụn nhọt, mề đay, bí tiểu. GPQC số: 2815/2020/XNQC-ATTP Đơn vị phân phối: Công ty CP Nam Dược - Số 51 đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại: https://livecool.vn/ Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh!