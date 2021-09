Bốn nhà đầu tư đề xuất được làm đường Vành đai 4 Hà Nội

TPO - GDP quý 3/2021 ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước. Còn GDP 9 tháng năm 2021 chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước do dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế.