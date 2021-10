Bốn chủ tịch tỉnh, thành phố không tiếp dân ngày nào

TPO - Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7 và gió mùa Đông Bắc, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang có mưa to đến rất to. Tại huyện Trạm Tấu, có 2 người mất tích do bị lũ cuốn trôi.