Bốc đầu xe khoe ‘chiến tích’ trên TikTok, 3 thanh niên bị phạt hơn 30 triệu đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 29/3: Đâm gục bạn nhậu vì 'không chịu trả tiền cà phê'; Công an nói gì về vụ CSGT tát, đá hai thanh niên ở TP Hồ Chí Minh? Nhờ cháu răn đe con trai hư, bố chết điếng thấy con bị 'chôn sống';...

TPO - Ngày 29/3, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TT-Huế) vừa triệt xóa tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Phượng Hồng (số 7 Phùng Chí Kiên, TP Huế), bắt giữ 47 đối tượng liên quan.