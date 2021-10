Bộ Y tế đánh giá cấp độ dịch, không để mỗi nơi một kiểu

TP - Đó là yêu cầu được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ra đối với Bộ Y tế trong cuộc làm việc với ba tỉnh Phú Thọ, Sóc Trăng, Cà Mau về tình hình dịch COVID-19 mới đây.

Theo đó, trên cơ sở Nghị quyết 128 và Hướng dẫn 4800, Thủ tướng yêu cầu đánh giá cấp độ dịch ở cơ sở trên phạm vi nhỏ nhất có thể để có các biện pháp y tế, hành chính phù hợp với từng cấp độ, từng địa bàn. Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Y tế khẩn trương tổ chức tập huấn cho các địa phương trên cả nước về Nghị quyết 128 và Hướng dẫn 4800 để nâng cao nhận thức, thống nhất cách hiểu và cách làm trên toàn quốc.

Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, điều chỉnh quy định theo hướng Bộ Y tế chủ trì, chịu trách nhiệm đánh giá cấp độ dịch và chuyển cấp độ dịch của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện, quy trình chung, tạo sự thống nhất trên toàn quốc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, không để mỗi tỉnh, thành phố tự đánh giá một kiểu.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong việc đưa, đón người từ nơi này sang nơi khác, đảm bảo an toàn y tế, an ninh trật tự và an sinh xã hội.