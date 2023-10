Bộ Văn hóa đề nghị rà soát du lịch mạo hiểm sau vụ 4 du khách Hàn Quốc tử vong

TPO - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Đoàn Văn Việt ký công văn số 4557 gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị giải quyết vụ việc liên quan đến khách du lịch Hàn Quốc bị tai nạn, tử vong tại tỉnh Lâm Đồng, đồng thời chấn chỉnh dịch vụ du lịch mạo hiểm.

Trước thông tin về việc bốn khách du lịch Hàn Quốc bị lũ quét cuốn trôi, tử vong tại khu du lịch Làng Cù Lần, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng ngày 24/10, để kịp thời giải quyết hậu quả, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh du lịch đảm bảo an toàn cho du khách, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan kịp thời triển khai công tác khắc phục hậu quả sự cố theo đúng quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng cần rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bản đặc biệt với sản phẩm du lịch mạo hiểm. Lãnh đạo Bộ VHTTDL đề nghị địa phương chỉ đạo doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn cho khách du lịch để tránh các vụ việc tương tự.

Tỉnh Lâm Đồng cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, đặc biệt đối với các hoạt động tổ chức chương trình du lịch mạo hiểm, kiểm tra giám sát và phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch.

Tây Nguyên là một trong những địa phương có nhiều điểm và khu du lịch mạo hiểm. Ngay sau vụ bốn du khách Hàn Quốc bị tai nạn ở làng Cù Lần hôm 24/10, một nữ du khách Hàn Quốc té chấn thương và tử vong sau khi tham quan tại khu du lịch Langbiang. Trước đó năm 2016, ba du khách người Anh đã tử nạn khi đang tham gia trò chơi mạo hiểm đu dây vượt thác tại khu vực thác Datanla, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Một du khách Belarus sau đó tử vong tại thác Pongour, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.