Bộ TT&TT nói gì về việc đưa FB Võ Quốc vào Blacklist?

TPO - Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đang xác minh, làm rõ thêm nội dung vi phạm của ông Võ Quốc, có thể đưa vào Blacklist nếu Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đề xuất.

Tại Họp báo thường kỳ tháng 10 của Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Lê Quang Tự Do cho biết, hiện nay Cục chưa nhận được thông tin chính thức của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM về đề xuất đưa trường hợp của Facebooker Vo Quoc vào Blacklist. Cục sẽ trao đổi lại với Sở Thông tin và Truyền thông nắm bắt để được thông tin cụ thể hơn.

Ông Tự Do cho biết thêm, hiện nay có một vấn đề cần xác minh, làm rõ thêm. Đầu bếp Võ Quốc phản ánh, tài khoản Vo Quoc do ông quản lý, tuy nhiên ông không phải là người trực tiếp viết những điều vi phạm. Vì vậy, cơ quan chức năng đang xem xét, làm rõ lại vấn đề.

Nếu nội dung phản ánh của ông Võ Quốc là đúng, cơ quan chức năng sẽ có thông tin lại với cơ quan báo chí, nếu phản ánh không đúng, trên cơ sở kiến nghị của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có thông báo với các nhãn hàng, đại lý vi phạm để có hạn chế hợp tác trong thời gian nhất định.

Ông Tự Do cũng cho biết thêm, Blacklist và Whitelist là sáng kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai vào đầu năm 2023, phối hợp với doanh nghiệp, đại lý quảng cáo và các nhãn hàng lớn ở trong nước.

Sáng kiến này có 2 nội dung chính, một là các nhãn hàng, đại lý quảng cáo ưu tiên quảng cáo vào các trang, kênh có đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông, được Bộ xác thực, cấp phép. Hai là không quảng cáo, hợp tác với các trang, kênh, đối tượng vi phạm pháp luật. Tùy theo các mức độ, sẽ có thời gian không hợp tác cụ thể.

Ông Tự Do chia sẻ, khi Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với các nhãn hàng, đại lý quảng cáo thì nhận được sự ủng hộ rất lớn. “Việc này vừa làm trong sạch không gian mạng vừa bảo vệ an toàn thương hiệu vì khi quảng cáo trên các kênh, trang vi phạm pháp luật thì chính doanh nghiệp cũng bị xử lý vi phạm hành chính và bị ảnh hưởng đến thương hiệu", ông Tự Do nói.