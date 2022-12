Bộ trưởng Giao thông: Không bao che sai phạm về đăng kiểm ô tô!

TPO - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng đang yêu cầu Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm khẩn trương xem xét, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm trong công tác kiểm định xe cơ giới đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố và báo cáo lãnh đạo Bộ.

Ngày 29/12, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng có văn bản chỉ đạo Cục Đăng kiểm tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức sau hàng loạt lãnh đạo, nhân viên đăng kiểm bị khởi tố, bắt tạm giam do vi phạm trong hoạt động kiểm định ô tô.

Lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định quan điểm không bao che, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan tới hoạt động đăng kiểm vừa qua. Kể cả trường hợp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm cũng xử lý trách nhiệm liên đới theo chức năng quản lý, phân cấp, phân quyền.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đánh giá, những ngày qua, trên báo chí có đưa tin về sai phạm liên quan đến công tác đăng kiểm tại một số Trung tâm đăng kiểm và phòng nghiệp vụ thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trong đó có việc cơ quan điều tra khám xét trụ sở Cục Đăng kiểm ngày 28/12.

Do đó, ông Thắng vừa chỉ đạo Cục Đăng kiểm tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cũng như bảo đảm hoạt động của cục và các trung tâm đăng kiểm diễn ra bình thường.

Người đứng đầu Bộ GTVT cũng yêu cầu Cục Đăng kiểm khẩn trương chỉ đạo, rà soát các quy trình nghiệp vụ về đăng kiểm phương tiện cơ giới; kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các trung tâm đăng kiểm đảm bảo duy trì hoạt động bình thường; không làm ảnh hưởng đến việc kiểm định phương tiện phục vụ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt trong dịp Tết sắp tới.

Với các vị phạm liên quan tới hoạt động đăng kiểm thời gian qua, Cục Đăng kiểm cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế hoạt động; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát trong thực thi công vụ.

Cục Đăng kiểm phải xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý khi có vi phạm các quy định liên quan, đặc biệt với cá nhân có vi phạm về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

Bộ trưởng GTVT cũng giao Đảng ủy và Cục trưởng Cục Đăng kiểm khẩn trương xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đặc biệt là sai phạm trong công tác kiểm định xe cơ giới đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố.

Với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cục thuộc diện Bộ GTVT quản lý, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Cục Đăng kiểm kịp thời báo cáo tình hình vi phạm và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm (nếu có) để bộ xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật.

Bộ GTVT yêu cầu Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quy định về phân cấp quản lý quán triệt tới toàn bộ đội ngũ nhân sự liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ quy định trong thực thi công vụ; thực hiện các chỉ đạo của Bộ GTVT về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cục trưởng, lãnh đạo Cục Đăng kiểm, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý nhân sự của mình.

Trước đó, Công an TPHCM đã khởi tố, mở rộng điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại nhiều trung tâm đăng kiểm ở TPHCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre. Đặc biệt, sáng 28/12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khám xét khẩn cấp với Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục đăng kiểm (tại Hà Nội).

Liên quan vụ án trên, tới nay, Công an TPHCM đã khám xét 12 trung tâm đăng kiểm, trong đó có 5 trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh và 7 trung tâm trên địa bàn TPHCM.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM và Cơ quan CSĐT các quận, TP Thủ Đức đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 43 bị can về các tội “Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác”.