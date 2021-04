Bộ sậu cựu lãnh đạo BV Bạch Mai nhận 500 triệu quà biếu: Có dấu hiệu đưa, nhận hối lộ?

TPO - Kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an xác định, Công ty Cổ phần công nghệ y tế BMS (Cty BMS), phải chung chi mỗi dịp lễ, tết cho một số lãnh đạo Bệnh viện (BV) Bạch Mai khoảng 500 triệu đồng. Vậy, việc nhận tiền của lãnh đạo và cán bộ BV Bạch Mai có dính tội “Nhận hối lộ”?

Lãnh đạo, cán bộ cùng nhận quà "khủng"

Cụ thể, theo kết luận điều tra, ngoài việc “bắt tay” với Cty BMS nâng giá robot nhằm “móc túi” bệnh nhân, cựu Giám đốc BV Bạch Mai còn nhiều lần nhận phong bì của đối tác vào các dịp lễ, tết. Trong đó, ông Nguyễn Quốc Anh đã nhận tổng cộng 100 triệu đồng và 10.000 USD của Giám đốc Cty BMS; Cựu Phó Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Ngọc Hiền mỗi lần nhận 50 triệu đồng, tổng cộng 150 triệu đồng.

Ngoài ra bị can Phạm Đức Tuấn, Giám đốc Cty BMS còn chỉ đạo Phan Thị Hiền, Cao Văn Định, nhân viên Công ty BMS đưa tiền biếu cho Trịnh Thị Thuận, Kế toán trưởng BV Bạch Mai vào các dịp lễ, tết hoặc khi chuyển chứng từ thanh toán mỗi lần 5 hoặc 10 triệu đồng, tổng cộng 50 triệu đồng.

Bị can Tuấn khai, việc chi tiền cho bị can Quốc Anh và các bị can để duy trì mối quan hệ, "ngoại giao" với lãnh đạo BV, giúp thúc đẩy triển khai đề án, đảm bảo hài hòa lợi ích của công ty và bệnh viện.

Việc đưa tiền do Tuấn chủ động, không có thỏa thuận, hứa hẹn trước, cũng như không có yêu cầu từ phía các bị can tại BV Bạch Mai.

Dấu hiệu của tội “Đưa, nhận hối lộ”!

Liên quan đến việc đưa và nhận quà biếu hàng trăm triệu đồng, trao đổi với Tiền Phong, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho biết: Luật Phòng chống tham nhũng 2018 và Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định cụ thể về vấn đề nhận quà như sau: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

Cụ thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị khi nhận được quà tặng không đúng quy định phải từ chối; trường hợp không từ chối được phải giao lại quà tặng cho bộ phận chịu trách nhiệm quản lý quà tặng của cơ quan, đơn vị đó để xử lý theo quy định.

Người có chức vụ, quyền hạn khi nhận được quà tặng không đúng quy định phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp và nộp lại quà tặng để xử lý theo quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quà tặng.

Báo cáo được thể hiện bằng văn bản và có đầy đủ các nội dung: Họ, tên, chức vụ, cơ quan, địa chỉ của người tặng quà; loại và giá trị của quà tặng; thời gian, địa điểm và hoàn cảnh cụ thể khi nhận quà tặng; mối quan hệ với người tặng quà.

Quy định về xử lý việc nhận quà tặng như sau: Đối với quà tặng bằng tiền, giấy tờ có giá, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức tiếp nhận, bảo quản và làm thủ tục nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật...

"Qua quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định các bị can có sự thỏa thuận, thông đồng, tiếp nhận ý chí của nhau, lợi dụng chủ trương, cơ chế xã hội hóa, liên doanh, liên kết trong lĩnh vực y tế đã làm trái các quy định của pháp luật, làm tăng giá dịch vụ chữa bệnh. Do đó, việc nhận quà cáp này có dấu hiệu của hành vi đưa và nhận hối lộ" - luật sư Diệp Năng Bình nói.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT đề nghị VKS cùng cấp truy tố Nguyễn Quốc Anh - cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và 7 bị can, trong vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai. Cả 8 bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.