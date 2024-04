Bộ phim đến mức phải được kiểm duyệt 5 lần mới được ra rạp

TPO - Để được ra rạp, tác phẩm kinh dị "The First Omen (Điềm báo của quỷ)" đã phải trải qua 5 lần kiểm duyệt vì độ rùng rợn vượt quá giới hạn. Phim là phần tiền truyện của "The Omen", tác phẩm ra mắt cách đây đã 48 năm nhưng vẫn để lại dư âm bởi những vụ tai nạn đáng sợ trong quá trình sản xuất.