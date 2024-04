Thông tin mới về lùm xùm kiện tụng giữa Brad Pitt và Angelina

TPO - Bất chấp việc Brad Pitt phủ nhận và Cục điều tra liên bang Mỹ không buộc tội, Angelina Jolie vẫn kiên quyết khẳng định bị chồng cũ ngược đãi về thể xác. Động thái mới nhất của đả nữ Hollywood là nộp đơn kiến nghị lên Tòa Thượng thẩm Quận Los Angeles.

Ngày 4/4, đội ngũ pháp lý của Angelina Jolie đã nộp đơn kiến nghị lên Tòa Thượng thẩm Quận Los Angeles, trong đó tuyên bố Brad Pitt có tiền sử ngược đãi nữ diễn viên về thể xác trước cả khi xảy ra vụ tranh chấp trên máy bay riêng vào tháng 9/2016. Kiến nghị là một phần của cuộc chiến pháp lý đang diễn ra của cặp đôi Hollywood đình đám một thời đối với tài sản chung ở Pháp, điền trang Château Miraval.

“Lịch sử bạo hành thể xác của Pitt đối với Jolie bắt đầu từ trước chuyến bay của gia đình từ Nice (Pháp) đến Los Angeles (Mỹ) vào tháng 9/2016, hành trình đó đánh dấu lần đầu tiên anh ta tấn công cả bọn trẻ. Jolie sau đó rời bỏ anh ta ngay lập tức”, luật sư của Angelina nhấn mạnh.

Theo nguồn tin thân cận, ngôi sao Maleficent cho biết chồng cũ từ chối tham gia tư vấn về bạo lực gia đình, thậm chí còn có thái độ bỏ qua những vấn đề nghiêm trọng của gia đình. Điều đó thể hiện ở việc đòi quyền nuôi con đối với 6 đứa trẻ (Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh, cặp song sinh Vivienne và Knox), kể cả với những đứa con mà anh không có mối quan hệ ổn định trong nhiều năm.

Luật sư của Jolie nhấn mạnh Brad Pitt không chỉ muốn 50% thời gian nuôi con mà còn muốn nắm giữ hoàn toàn quyền giám hộ với các con. Trong khi đó, Angelina không yêu cầu quyền nuôi con duy nhất vì cô muốn nguyện vọng và nhu cầu của bọn trẻ phải được ưu tiên.

Về sự liên quan giữa tranh chấp quyền nuôi con và tài sản chung, luật sư của Jolie cáo buộc nam diễn viên Once Upon a Time… in Hollywood từng yêu cầu người đẹp sinh năm 1975 ký thỏa thuận không tiết lộ (NDA) về vụ bạo hành. Nếu vợ cũ đồng ý, Brad sẽ mua lại cổ phần của cô trong nhà máy rượu. Theo phía Angelina, Brad không chỉ cố gắng kiểm soát và làm hao tổn tài chính của cô mà còn làm mọi cách che giấu lịch sử lạm dụng thể chất đối với vợ con.

“Ông Pitt từ chối mua cổ phần của bà Jolie trong nhà máy rượu khi cô ấy không thỏa hiệp ký NDA. Bằng cách từ chối mua cổ phần nhưng sau đó lại kiện Jolie, ông Pitt trực tiếp đặt ra vấn đề tại sao NDA đó lại quan trọng với anh ta đến vậy và anh ta hy vọng nó sẽ chôn vùi điều gì. Đó là việc anh ta ngược đãi bà Jolie và gia đình họ”, Paul Murphy - một thành viên trong đội pháp lý của Angelina Jolie - nói với báo chí.

Ông Murphy tuyên bố sau nhiều tháng trì hoãn, kiến nghị mới từ phía nữ diễn viên yêu cầu tòa án buộc Brad Pitt phải đưa ra bằng chứng làm rõ nghi vấn trên.

Đại diện của Brad Pitt chưa bình luận gì về động thái mới từ phía vợ cũ. Tuy nhiên, nam diễn viên nhiều lần phủ nhận có hành vi bạo hành vợ con. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) từng vào cuộc điều tra và không buộc tội ngôi sao thắng giải Oscar.

Trong lúc cuộc đối đầu giữa cặp sao Ông bà Smith ngày càng căng thẳng, nguồn tin riêng của Daily Mail cho rằng tài tử sinh năm 1963 tự gây rắc rối cho mình khi khởi xướng vụ kiện tụng dai dẳng về nhà máy rượu ở Pháp.

Người trong cuộc cho biết Angelina vốn không muốn bị kéo vào vụ kiện, cũng không có ý làm rùm beng mọi chuyện. Tuy nhiên, cô buộc phải tự bảo vệ mình bằng cách nói ra sự thật, đáp trả hành động gây hấn từ chồng cũ.

Nguồn tin nói thêm bằng cách kéo dài cuộc chiến pháp lý về nhà máy rượu, Brad khiến bản thân phải đối mặt với nhiều cáo buộc hơn nữa có thể bị lan truyền qua hệ thống tòa án và sau đó là ra công chúng. Angelina được cho là “vô cùng buồn”. Cô chỉ mong chồng cũ có thể bước tiếp về phía trước và để cô yên ổn.

Đáp lại, một người bạn của Brad Pitt chỉ trích Angelina Jolie cùng đội ngũ pháp lý riêng đang “chơi chiêu” với nam diễn viên. Theo người này, mỗi khi gặp bất lợi trong vụ kiện về nhà máy rượu, Angelina luôn chọn cách tung ra những thông tin sai lệch, không chính xác hoặc không liên quan để đánh lạc hướng dư luận.

Trong khi vụ kiện tài sản chung vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, cuộc chiến giành quyền nuôi con gần như ngã ngũ với phần thắng thuộc về Angelina Jolie. Brad Pitt được cho là đã từ bỏ tranh chấp vì hầu hết con chung đã bước vào tuổi trưởng thành và tình cảm cha con cũng xa cách theo năm tháng.

Tú Oanh