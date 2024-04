Ngôi sao Hàn Quốc khoe ảnh ở Sa Pa sau khi ăn phở, uống bia vỉa hè Hà Nội

TPO - Sau khi thưởng thức phở và bia ở Hà Nội, tài tử Jung Il Woo được nhìn thấy tạo dáng chụp ảnh ở Sa Pa, Lào Cai.

Ngày 3/4, Jung Il Woo gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới trên Instagram cá nhân, kèm dòng chú thích: “Trong khi đó ở Sa Pa… trời nóng quá”.

Trong ảnh, nam diễn viên mặc trang phục thoải mái với quần lửng, áo không tay kết hợp với mũ che nắng, giày thể thao và kính râm. Anh tạo dáng với lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam. Tiết trời nóng nực dường như không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của Jung Il Woo. Anh không ngại ngồi giữa nắng chụp ảnh với biểu cảm vui vẻ. Ở một khoảnh khắc khác, ngôi sao Mặt trăng ôm mặt trời được nhìn thấy đi qua cổng chào kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.

Bài đăng nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Người hâm mộ chúc Jung Il Woo có chuyến du lịch nhiều niềm vui, đồng thời đề nghị anh thưởng thức ẩm thực địa phương và giới thiệu với cư dân mạng.

Trước đó một ngày (2/4), Jung Il Woo đăng bài thông báo đã đến dải đất hình chữ S: “Bằng cách nào đó lại kết thúc ở Việt Nam. Đi du lịch cùng tôi nào”.

Trong hình ảnh đi kèm, anh chia sẻ khoảnh khắc vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, sau đó là thưởng thức phở và bia ở Hà Nội. Anh còn đặc biệt chụp lại quốc kỳ Việt Nam treo trên phố và thân cây liên tưởng đến hình trái tim.

Điểm bất lợi cho Jung Il Woo trong chuyến đi này là đặt chân đến Việt Nam vào thời điểm miền Bắc đang trong đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2024, với nền nhiệt cao nhất vào khoảng 35-37 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ ở Hàn Quốc giai đoạn này chỉ ở mức 18 độ C. So với người đến từ quốc gia ôn đới, những ngày này thực sự khắc nghiệt.

Jung Il Woo sinh năm 1987, là diễn viên, người mẫu kiêm ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng. Anh được khán giả Việt Nam yêu thích qua những bộ phim ăn khách như Gia đình là số 1, Mặt trăng ôm mặt trời, Tiệm mỳ mỹ nam, 49 ngày, Lọ lem và 4 chàng hiệp sĩ...

Đầu thập niên 2000 và đầu những năm 2010 là giai đoạn sự nghiệp của Jung Il Woo phát triển nhất. Anh được mệnh danh là hoàng tử phim cổ trang Hàn Quốc, không chỉ có ngoại hình điển trai mà còn diễn xuất thực lực. Thời điểm Jung Il Woo nổi tiếng, bạn thân là Lee Min Ho còn chưa được biết đến.

Không chỉ vậy, Jung Il Woo còn được biết đến với xuất thân trâm anh thế phiệt. Cha là giám đốc học viện Kendo. Mẹ làm viện trưởng Textiles Research Lab tại đại học Hàn Quốc và là một chuyên gia từng đạt giải thưởng trong lĩnh vực nghệ thuật lịch sử. Ông nội giữ chức giám đốc bệnh viện ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Jung Il Woo bị tai nạn giao thông nghiêm trọng vào năm 2006. Anh bị gãy xương chậu, vỡ xương cổ tay, xuất huyết trong đầu và mất trí nhớ nhẹ, phải điều trị suốt 7 tháng mới hồi phục. Lee Min Ho cũng có mặt trên xe thời điểm đó. Ngôi sao Thợ săn thành phố hôn mê 1 tháng và nằm liệt giường nhiều tháng trời vì gãy xương sườn, rách sụn đầu gối.

Nếu Lee Min Ho phục hồi hoàn toàn sau tai nạn, Jung Il Woo lại bị di chứng nặng nề. Năm 2013, anh được chẩn đoán mắc chứng phình động mạch não sau khi liên tục có nhiều biểu hiện đau đầu.

Sức khỏe sa sút khiến sự nghiệp của tài tử họ Jung bị gián đoạn. Những năm qua, anh gần như biến mất khỏi showbiz Hàn Quốc.

Trong chương trình It's out! Captain Kim vào năm 2023, Jung Il Woo tiết lộ căn bệnh giống như quả bom hẹn giờ, khiến anh có thể chết bất kỳ lúc nào. Lúc nghe chẩn đoán, nam diễn viên không thể chấp nhận sự thật, tự nhốt mình trong nhà nhiều tháng. Về sau được bác sĩ và người thân khuyên nhủ, anh mới học cách sống chung với nó.

Kể từ đó, Jung Il Woo dành nhiều thời gian đi du lịch vòng quanh thế giới bất chấp việc căn bệnh không phù hợp để đi máy bay.

"Tôi đi để tìm lại chính mình. Tôi xem du lịch thực sự quan trọng. Tôi không sợ những thử thách mới. Có người từng nói với tôi, nếu bị bệnh và chỉ nghĩ về nó, bạn bị mắc kẹt trong chính căn bệnh của mình", Jung Il Woo bộc bạch.