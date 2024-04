Quái vật Godzilla và Kong đại náo phòng vé

TPO - Phần phim mới nhất của Vũ trụ quái vật (MonsterVerse) đem đến cho người xem màn tái hợp của Godzilla và Kong. Dù điểm yếu kịch bản vẫn chưa thể khắc phục, "Godzilla x Kong: The New Empire" vẫn đảm bảo được điều mà nó làm tốt nhất: mãn nhãn, đậm tính giải trí.

Godzilla x Kong: The New Empire (Godzilla x Kong: Đế chế mới) khởi đầu trong bối cảnh hòa bình của nhân loại, khi Godzilla và Kong đã về nơi trú ngụ của riêng mình.

Sống nhàn rỗi nhưng cô đơn tại Trái Đất rỗng (Hollow Earth), Kong quyết định lên đường kiếm tìm đồng loại. Trên hành trình tiến vào vùng đất chưa được khám phá, Kong đụng độ với những quái vật hùng mạnh mới và phải nhờ đến sự giúp đỡ của Godzilla mới có thể đối chọi lại được.

Giống các phần phim thuộc Vũ trụ quái vật của Warner Bros, kịch bản của Godzilla x Kong được chia thành hai tuyến nhân vật rõ rệt là quái vật và con người. Nếu tuyến quái vật là trung tâm của mọi diễn biến thì tuyến nhân vật con người có vai trò dẫn chuyện.

Ở phần phim này, tuyến nhân vật loài người đã có khởi sắc và ảnh hưởng đáng kể vào mạch truyện. Vẫn là những gương mặt quen thuộc như tiến sĩ Ilene Andrews (Rebecca Hall), Jia (Kaylee Hottle) và cây hài Bernie (Bryan Tyree Henry) nhưng chính tân binh Trapper (Dan Stevens), bằng phong cách bất cần, dí dỏm, đã mang luồng sinh khí cho tuyến nhân vật vốn được cho là điểm yếu chí tử của loạt phim khi chỉ toàn là những nhà khoa học nhàm chán, bị động.

Thay vì lật lại mô-típ tận thế như trước đây, Godzilla x Kong đã chọn hướng đi mới, tập trung vào cuộc chiến giữa các quái vật. Phần lớn thời lượng phim là tương tác của Kong và Godzilla trong thế giới tự nhiên, do đó phim có rất ít lời thoại.

Nhờ vậy nhà làm phim đã cho thấy sự tài tình khi chú tâm thể hiện được suy nghĩ và ý đồ của loài vật qua biểu cảm, cử chỉ và hành động. Cùng sự trợ giúp đắc lực của kỹ xảo, các quái vật hư cấu trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Khi những quái vật lao vào đánh nhau, khán giả không chỉ được chiêm ngưỡng mà còn có thể cảm nhận rõ kích cỡ khổng lồ của cuộc chiến qua âm thanh của từng bước đi, của nhà cửa bị dẫm nát, của những pha ra đòn và trên hết là tiếng gầm thét hung dữ của các quái vật.

Bên cạnh hình ảnh chân thật, phim đã làm rất tốt về mặt âm thanh.

Tuy nhiên, mọi đầu tư về kỹ xảo và âm thanh dù khủng đến mấy đều có thể phản tác dụng nếu bị lạm dụng. Vấn đề của Godzilla x Kong giống với loạt phim Transformers, khi những nhà làm phim có xu hướng phô trương kỹ nghệ làm phim hơn là tạo ra một tác phẩm hàm chứa trải nghiệm điện ảnh.

Trải qua thời lượng gần hai tiếng, hai nhân vật trọng tâm là Kong và Godzilla đã không có chuyển biến tâm lý đáng kể.

Có thể phim đã cung cấp thêm nhiều thông tin về thế giới và tập quán của chúng nhưng để kết nối khán giả với hai quái thú thì phim đã hoàn toàn thất bại. Dường như những người cầm trịch Vũ trụ quái vật chỉ muốn tạo ra cái cớ để các quái vật trỗi dậy đánh nhau.

Có thể cuối cùng The New Empire đã hướng đến thông điệp hòa bình giữa Kong và Godzilla, ẩn dụ cho sự bắt tay chung sống giữa loài người và thiên nhiên, tuy nhiên đây là kiểu thông điệp chắp vá, mang tính tượng trưng, được bổ sung muộn màng vào phần kết để tạo cảm giác sâu sắc giả tạo.

Ẩn sau vóc dáng khổng lồ và sức tàn phá hủy diệt, Kong và Godzilla đều đại diện cho những giá trị sâu sắc về mối quan hệ giữa loài người và thiên nhiên. Nhờ thể hiện được giá trị cốt lõi mà bộ phim Godzilla Minus One của Nhật đã không chỉ thắng giải Oscar mà còn đại thắng phòng vé với chỉ vỏn vẹn 15 triệu USD vốn sản xuất.

Dễ hiểu khi Godzilla x Kong: The New Empire không chiếm được cảm tình của giới phê bình nhưng vẫn đang cháy vé trên toàn thế giới nhờ tên tuổi thương hiệu. Khán giả muốn tìm đến trải nghiệm công nghệ giải trí đỉnh cao nhất định không thể bỏ lỡ Godzilla x Kong: The New Empire.

Godzilla x Kong: The New Empire hiện đang nhận được số điểm trung bình 6,7 trên trang IMDb. 56% ủng hộ từ giới phê bình, 93% ủng hộ của khán giả trên trang Rotten Tomatoes. Trong tuần đầu công chiếu, doanh thu toàn cầu của phim đạt 200 triệu USD. Ở Việt Nam, phim thu về 70 tỷ đồng, vượt qua hiện tượng Quật mộ trùng ma để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé Việt.